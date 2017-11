Ohrdruf Tierhalter rechnen wegen Wolfsrudel mit Millionenschäden

Tierhalter stellen derzeit einen Katalog auf, in dem alle Folgekosten aufgelistet sind, die der Wolf verursacht. Möglicherweise könnten sich Schäfer künftig gar weigern, ihre Tiere auf die Weide zu lassen. Laut Bauernverband hätte das zur Folge, dass Schutzgebiete, die mit EU-Fördergeldern von den Schäfern beweidet werden, mit der Zeit "verbuschen". In dem Fall drohten Thüringen Sanktionen aus Brüssel. Mehrere Schafhalter prüften derzeit zudem, ob sie bei den Landesbehörden den Abschuss der sechs Wolfshybriden im Raum Ohrdruf beantragen.

Umweltministerin Anja Siegesmund Bildrechte: MDR/Karina Heßland-Wissel

Das Umweltministerium tendiert aktuell wieder dazu, die Wolf-Hund-Mischlinge möglichst nicht abzuschießen. Ein Ministeriumssprecher sagte, es werde eine Lebendentnahme präferiert, um sowohl Artenschutz als auch Tierschutz gerecht zu werden. Dennoch sei die Tötung der Tiere noch nicht vom Tisch. Auch nach dem jüngsten Treffen der "AG Wolf" mit verschiedenen Experten unter anderem aus Jagdverbänden und dem Naturschutz gebe es noch keine endgültige Entscheidung.



Umweltministerin Anja Siegesmund (Grüne) sagte zuletzt, dass beide Alternativen geprüft würden. Die Entscheidung müsse rechtskonform sein. Anders als bei den Wolfshybriden steht ein Abschuss der Wolfsmutter laut Siegesmund nicht zur Debatte. Dass die Hybriden entfernt werden müssten, legten Gesetze und der Thüringer Wolfsmanagementplan fest.



Thüringens einzige nachgewiesene Wölfin mit Revier rund um den Bundeswehrübungsplatz in Ohrdruf hatte sich mit einem Haushund gepaart. Der Mischlingsnachwuchs soll nun aufgrund des Artenschutzes aus der freien Wildbahn entfernt werden: Entweder kommen die Tiere in ein Gehege oder sie werden getötet. In den vergangenen Monaten fielen in der Region rund um den Truppenübungsplatz dutzende Nutztiere vermeintlichen und nachgewiesenen Wolfsangriffen zum Opfer.