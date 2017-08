Thüringen hat möglicherweise ein erstes Wolfsrudel. Nach Recherchen von MDR THÜRINGEN gehen mehrere Experten davon aus. Hintergrund dafür sind die vielen Risse von Schafen und Ziegen in der Nähe des Truppenübungsplatzes Ohrdruf. Der Chef-Jäger des Landkreises Gotha, Niko Scheringer sagte MDR THÜRINGEN, alles spreche derzeit für ein Wolfsrudel. "Ein einzelner Wolf macht sowas nicht", so Scheringer. Fraglich ist, ob es sich dabei um genetisch reine Wölfe oder um Hybride handelt, also eine Kreuzung zwischen Hund und Wolf.

Zahlreiche Tiere wurden zuletzt im Landkreis Gotha angegriffen. Bildrechte: MDR/Ronny Schönknecht

Ein Sprecher des Thüringer Umweltministeriums sagte MDR THÜRINGEN, die Vielzahl der Übergriffe auf Schafe und Ziegen seien merkwürdig. Da müsse mehr sein als nur eine Wölfin. Der Suhler Hunde-Züchter Michael Witter bezweifelt, dass ein einzelner Wolf so einen großen Hunger habe könne. "Ich gehe davon aus, dass wir in Thüringen zwei bis drei Wölfe haben." Bei den Jungwölfen könnte es sich möglicherweise um Hydride handeln. Diese These wird durch Anwohner aus Wölfis im Landkreis Gotha genährt. Sie vermuten einen Labrador als Vater.



Wolfsexpertin Vanessa Ludwig findet diese Idee nicht abwegig. Die Projektleiterin "Wölfe in Sachsen" sagte MDR THÜRINGEN, in Sachsen habe es solch einen Fall 2003 gegeben. Aus ihrer Sicht könnten die Welpen der Thüringer Wölfin Ende April zur Welt gekommen sein. Nun seien sie fast so groß wie ein ausgewachsener Wolf. Ihren Hunger stillten sie nun gemeinsam mit ihrer Mutter, so die Wolfsexpertin.