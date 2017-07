In der Affäre um dubiose Immobiliengeschäfte in Thüringen ist ein Anleger aus Nordrhein-Westfalen in zweiter Instanz vor Gericht gescheitert. Das Oberlandesgericht in Jena wies seine Klage gegen die Sparkasse Mittelthüringen zurück. Der Mann hatte der Sparkasse vorgeworfen, ihn nicht vor den angeblich betrügerischen Machenschaften der Thüringer Bauträgerfirma WS Wohnstyle gewarnt zu haben. Nach Einschätzung des Oberlandesgerichts konnte der Anleger die behauptete Mitverantwortung der Bank jedoch nicht belegen.

In dieses Haus in der Karolinenstraße in Arnstadt hatte der Anleger investiert. Bildrechte: MDR/Dirk Reinhardt Der Kläger hatte Ende 2012 von der Bauträgerfirma mehrere Wohnungen in zwei Mehrfamilienhäusern in Arnstadt gekauft. Finanziert hatte er das Geschäft mit einem Kredit der Sparkasse Mittelthüringen über 935.000 Euro. Diesen Kredit hatte die Eigentümerin der Bauträgerfirma vermittelt. Die Firma kassierte zwar mehr als 700.000 Euro für die zugesagte Sanierung der Wohnungen, blieb die versprochenen Bauleistungen jedoch in einem der beiden Häuser, in der Karolinenstraße in Arnstadt, schuldig. Die Sparkasse kündigte im Jahr 2015 den Kredit und verlangte ihr Geld von dem Anleger zurück.

Gegen die von der Sparkasse betriebene Zwangsvollstreckung wehrte sich der Mann. Eine erste Klage gegen das Geldinstitut hatte das Landgericht Erfurt im März vergangenen Jahres abgewiesen. Der Anwalt der Sparkasse zeigte sich über das Urteil des Oberlandesgerichts im Gespräch mit MDR THÜRINGEN zufrieden. Der Anwalt des Klägers beklagte hingegen, dass das Gericht sein Urteil nach nur einem mündlichen Termin gefällt habe, ohne in die Beweisaufnahme einzutreten. Ein Vergleichstermin im Mai war gescheitert.

Ermittlungsverfahren gegen Bauträger und Sparkassenmann

Der Anleger aus Nordrhein-Westfalen ist einer von bundesweit mehreren Dutzend Betroffenen, die der Bauträgerfirma betrügerische Machenschaften vorwerfen. Die Staatsanwaltschaft Mühlhausen ermittelt seit fast zwei Jahren gegen die Inhaberin der Firma, ihren ehemaligen Vertriebsleiter sowie gegen einen ehemaligen Mitarbeiter der Sparkasse Mittelthüringen wegen des Verdachts auf mehrfachen Betrug. Das Verfahren sei noch nicht abgeschlossen, sagte ein Sprecher der Staatsanwaltschaft MDR THÜRINGEN auf Anfrage.

Die Bauträgerfirma hatte nach MDR-Recherchen in den Jahren 2011 bis 2014 Wohnungen in mehreren Häusern in Erfurt, Gotha, Arnstadt, Friedrichroda und Kindelbrück verkauft und deren Sanierung versprochen. Finanziert wurden die Geschäfte durch Kredite der Sparkasse Mittelthüringen, die überwiegend von der Inhaberin der Bauträgerfirma vermittelt wurden. Die Firma kassierte mehrere Millionen Euro, blieb aber einen Großteil zugesagter Leistungen schuldig. Nach MDR-Recherchen geht es um rund zehn Millionen Euro. Die Staatsanwaltschaft Mühlhausen spricht von bundesweit 50 bis 60 betroffenen Anlegern.

Fordert ihr Geld von Anleger zurück: Sparkasse Mittelthüringen Bildrechte: MDR/Exakt - Die Story Nachdem die Machenschaften im Jahr 2014 aufgeflogen waren, kündigte die Sparkasse einen Großteil der Kredite und fordert von den Anlegern ihr Geld zurück. Eine Mitverantwortung streitet sie ab. Sie sei lediglich die finanzierende Bank gewesen, so die Argumentation. Allerdings soll der Sparkassen-Mitarbeiter, gegen den nun ermittelt wird, laut einem internen Revisionsbericht der Sparkasse vom Juni 2014 zumindest teilweise Kenntnis von den Machenschaften gehabt haben. So habe er gewusst, dass die Firma Geld, das für Sanierungsarbeiten bestimmt war, zum Kauf von weiteren Immobilien verwendet habe.

Der Fall beschäftigt seit zwei Jahren auch die Gerichte. Neben dem Anleger aus Nordrhein-Westfalen haben zwei weitere Betroffene aus NRW und Thüringen gegen die Sparkasse geklagt. Ihre Verfahren vor dem Landgericht Erfurt laufen noch. Vier andere Anleger hatten im vergangenen Jahr gegen die Bauträgerfirma Erfolg: Sie erstritten vor dem Landgericht Erfurt die Rückzahlung von Kaufpreisen und Geld für nicht erbrachte Bauleistungen über mehr als eine Million Euro. Es ging dabei um Objekte in Arnstadt, Erfurt und Friedrichroda. Die Bauträgerfirma, die ihren Sitz mittlerweile in Weil am Rhein hat, befindet sich seit Jahresanfang im Insolvenzverfahren.

Über dieses Thema berichtet MDR THÜRINGEN auch im: MDR THÜRINGEN - Das Radio | 23.07.2017 | Fazit | ab 18:00 Uhr