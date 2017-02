Der World Wide Fund for Nature WWF Deutschland will im März sein erstes Projekt in Thüringen starten. Wie der Verantwortliche für das Projekt, Naturschutzreferent Albert Wotke MDR THÜRINGEN sagte, wird die Wildnis-Stiftung den Thüringer Urwaldpfad einrichten. Mit dem Projekt werden etwa 20 Thüringer Wälder miteinander verbunden, die als Waldwildnis-Flächen gelten und wegen ihres besonders ursprünglichen Charakters unter Naturschutz stehen. Auf einer Länge von rund 570 Kilometern soll der Pfad im Thüringer Schiefergebirge beginnen und über den Thüringer Wald und den Hainich bis in die "Hohe Schrecke" rund 20 Naturschutzparks und Schutz-Gebiete miteinander verbinden. Die Strecke wird voraussichtlich über vorhandene Wander- und Forstwege gelegt. Damit wird der Urwaldpfad überwiegend durch Kultur- und Agrarlandschaft führen.

900.000 Euro Förderung zugesagt

Maßgeblich finanziert wird die Realisierung des Thüringer Urwaldpfades vom Thüringer Umweltministerium. Nach Angaben von Ministeriumssprecher Andreas Maruschke sind für die dreijährige Laufzeit des Projektes mehr als 900.000 Euro aus Mitteln des Programms "Entwicklung von Natur und Landschaft", kurz ENL, zugesagt. Bis 2019 kann der WWF davon jedes Jahr 300.000 Euro ausgeben. Maruschke bestätigte auch, dass das Ministerium die Planung einer spektakulären Hängebrücke im Naturschutzgebiet "Hohe Schrecke" finanziell unterstützt. Vorgesehen sei, so Maruschke, aus dem ENL-Programm 20.000 Euro in eine Voruntersuchung zu investieren. Mit dieser Untersuchung solle geklärt werden, wie die Hängebrücke möglichst behutsam in das wertvolle Waldgebiet eingepasst werden kann. Für den Bau selbst, der Mitte 2018 beginnen könne, sei eine Förderung des Thüringer Wirtschaftsministeriums im Gespräch. Eine Waldlichtung bei Finsterbergen im Thüringer Wald. Bildrechte: IMAGO

Bei seinem ersten Projekt in Thüringen will der WWF Deutschland eng mit dem Erfurter Naturkundemuseum zusammenarbeiten. Der Projektverantwortliche Albert Wotke kündigte an, der WWF Deutschland werde in den Räumen des Museums ein kleines Büro einrichten. Derzeit werden dafür zwei Mitarbeiter gesucht. Der Leiter des Naturkundemuseums Erfurt, Matthias Hartmann sagte, man freue sich auf eine mögliche Zusammenarbeit. Das Museum werde gern seine besondere Kompetenz für die in naturbelassenen Wäldern vorkommenden Insektenarten einbringen. Vorab müsse allerdings der notwendige Kooperationsvertrag zwischen dem WWF und der Stadt Erfurt noch unterschrieben werden.