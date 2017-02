Im Thüringer Zoopark in Erfurt sind das zweite Jahr in Folge die Besucherzahlen gesunken. Im vergangenen Jahr schauten sich rund 391.000 Gäste die Anlage im Norden der Stadt sowie das Aquarium an, teilte der Zoopark mit. Das waren 82.000 Besucher weniger als im Jahr zuvor. Auch 2015 hatte es einen Rückgang gegenüber dem Vorjahr gegeben - um rund 43.000 Besucher.

Die Tiere im Erfurter Zoopark lockten 2016 weniger Besucher an als im Vorjahr. Bildrechte: MDR/Loréne Gensel Der Zoopark machte für den Besucherschwund unter anderem die vielen Bauarbeiten auf dem Gelände und das schlechte Wetter in den Ferien verantwortlich. Im Vorjahr war ein Großteil der Wege aufgebuddelt worden, um nach Jahrzehnten die unterirdischen Leitungen zu erneuern. Besucher mussten daher Umwege in Kauf nehmen. Zum Januar 2017 hat der Erfurter Stadtrat eine Preiserhöhung beschlossen: Statt 9,50 Euro zahlen Erwachsene inzwischen zwölf Euro für den Zoopark-Eintritt. Für Kinder sind mittlerweile 6,50 Euro fällig - und damit doppelt so viel wie vorher.

Tierpark Suhl knackt 50.000er-Marke

Im Gegensatz zum Erfurter Zoo haben die Tierparks in Ostthüringen kaum mit einem Besucherrückgang zu kämpfen. Zwar kamen in den Waldzoo Gera und in den Altenburger Inselzoo 2016 jeweils knapp fünf Prozent weniger Gäste. Nach den jährlich steigenden Besucherzahlen und einem Rekordjahr 2015 in beiden Anlagen ist dieser Rückgang aus Sicht der Zoos aber kaum dramatisch.