Thomas Rothe vom Verband der Sächsisch-Thüringischen Zuckerrübenanbauer sagte dem MDR, die rund 1.000 Mitgliedsbetriebe in Thüringen (300), Sachsen (550) und Sachsen-Anhalt (knapp 200) hätten ihre Anbaufläche in der laufenden Saison um 20 Prozent erhöht. Außerdem rechnen sie aktuell mit überdurchschnittlich gutem Ertrag, so dass das Mengenplus noch höher ausfalle. Die Rüben werden bis Ende November gerodet und an die Zuckerfabriken geliefert. Zu welchem Preis, wisse jedoch niemand. "Da herrscht erstmal ungewohnte Unklarheit", sagte Rothe. Nach den neuen Verträgen ohne EU-Zuckermarktregulierung werden die Landwirte erst im Nachhinein am Verkaufserlös des Zuckers beteiligt. Wie hoch der ist, erfahren die Landwirte erst im Juni 2018, wenn die Zuckerfabriken abrechnen. Vorab erhalten die Landwirte lediglich einen unbestimmten Anteil als Abschlagszahlung.

Im vergangenen Jahr wurde in Thüringen über eine halbe Million Tonnen Rüben geerntet. Alle Betriebe in Thüringen und Sachsen sowie viele aus Sachsen-Anhalt liefern die Rüben ausschließlich an die Südzuckerfabriken im sachsen-anhaltinischen Zeitz und im brandenburgischen Brottewitz. Die im Schnitt um 15 bis 20 Prozent vergrößerten Anbauflächen sind im Sinne des Unternehmens. Südzucker-Sprecher Dominik Risser sagte MDR THÜRINGEN, da die mengenbeschränkenden Zuckerquoten wegfallen, wolle die Südzucker AG ihre Fabriken stärker auslasten, um die Herstellkosten pro Tonne Zucker zu senken. Deshalb würden dort in diesem Jahr entsprechend länger, bis zu 130 Tage lang, Rüben verarbeitet. So will Südzücker die Produktion auf mehr als fünf Millionen Tonnen Zucker hochschrauben. Mit der Menge will das Unternehmen wie früher wieder auf dem Weltmarkt mitmischen. Dies habe die EU-Regulierung in den vergangenen Jahren verhindert. Zunächst wolle Südzucker etwa 800.000 Tonnen an Staaten außerhalb Europas exportieren, sagte Sprecher Dominik Risser. Die weltweite Nachfrage nach Zucker steige Jahr für Jahr.