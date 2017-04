Sehen und gesehen werden

Auf die Gummibaumreste wartet schon Tapirdame Laila, die inzwischen zum dritten Mal Nachwuchs bekam, was den Zoo Leipzig, der sich einen starken Beitrag zur Erhaltung bedrohter Arten auf die Fahnen geschrieben hat, sehr freut. Die Tapire gelten als "lebende Fossilien". Einst waren sie in Südostasien weit verbreitet. Heute kommen sie nur noch äußerst selten und in wenigen Regenwaldgebieten der Malaiischen Halbinsel und Sumatra vor und sind vom Aussterben bedroht. Bildrechte: MDR FERNSEHEN