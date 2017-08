Das Okavango-Delta im Süden Afrikas ist ein Paradies für Wildtiere. Genau dann, wenn im Umland die schlimmste Trockenzeit herrscht, hat der Wasserstand im Delta seinen Höhepunkt erreicht. Dies lockt zahllose Tiere an. Steppenzebras wissen den Wasser- und Futterreichtum besonders zu schätzen, denn sie verbringen die Hälfte ihres Lebens in einem durch Dürre gezeichneten Wüstenland.

Doch auch in den Ozeanen locken besondere Ereignisse Tiere in Scharen an. Die Paarung der Schnapper in der Karibik zieht große Gruppen von Walhaien magisch an, und die Geburt bei den pazifischen See-Elefanten ist vor allem auch für den Weißen Hai ein freudiges Ereignis.