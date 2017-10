Gewässer sind ein wichtiges Element der Landschaft im Nationalpark Berchtesgaden, vor allem die Seen wie Hinter-, Ober-, oder Königssee. Wenn sich im Herbst das Laub von Buche und Bergahorn golden färbt, laichen die farbenprächtigen Saiblinge ab. Aber auch über der Wasseroberfläche gibt es jetzt ein buntes Spektakel zu bestaunen. Der Almabtrieb, der in Berchtesgaden die Kühe mitunter auch auf den See hinausführt.

Bald bedeckt Schnee die Bergwelt, und die Murmeltiere schlafen bei stark verlangsamtem Herzschlag in ihren Höhlen, auf einem Polster aus duftendem Heu. Und während die Gämsen in die Brunft kommen, der Tannenhäher seine Verstecke voller Zirbennüsse aufsucht und sich Schwärme von Alpendohlen schnatternd auf Nahrungssuche machen, kommen die Skitourengeher in die verschneiten Berchtesgadener Alpen, um auf der weißen Pracht und unter seidenblauem Himmel aufzusteigen und dann abzufahren – durch eine der schönsten Landschaften, die es in Deutschland gibt.