Wildes Karelien - Land der Braunbären und Singschwäne

Der Braunbär ist das Wappentier Russisch-Kareliens. Etwa 3.500 Tiere leben hier in weiten Teilen der ursprünglichen Wildnis, nicht nur in Schutzgebieten. In Karelien ist das noch möglich, da das Land dünn besiedelt ist. So leben auf einer Fläche, die die Größe Deutschlands hat, etwa so viele Einwohner wie in der Stadt Köln. Doch auch im ausgedehnten “Bärenparadies“ kann es zu gefährlichen Begegnungen kommen. Gelegentlich töten alte Bären die Jungen, damit deren Mutter wieder fruchtbar wird und sie selber Vater werden können. Außerdem werden Braunbären trotz strengen Schutzes auch im weitläufigen, kaum zu kontrollierenden Karelien immer wieder gewildert. Die illegalen Jäger sind hinter den ausgewachsenen Tieren her. Zurück bleiben oft die hilflosen Jungen, die nach dem Verlust ihrer Mutter auch schnell ihre Bindung zur Natur verlieren. Der Moskauer Biologe Vladimir Bologov kümmert sich deshalb auf unkonventionelle Art um Bärenwaisen in Karelien.