Sein ursprüngliches Leben in einer Meute hat den Beagle zu einem geselligen, verträglichen und anpassungsfähigen Hund gemacht. Er braucht und sucht Gesellschaft, reagiert neugierig auf Artgenossen und ist ausgesprochen menschenfreundlich. Beagles sind geradezu ideale Familienhunde, kinderlieb und verspielt. Der Beagle zeigt ein hohes Maß an Intelligenz, ist aufgeweckt und ausgeglichen, ohne Anzeichen von Aggressivität oder Ängstlichkeit. Bewegungsfreudig, vital und ausdauernd, beweist er bei der Jagd seine Zielstrebigkeit und Zähigkeit. Seine ausgezeichnete Nase befähigt den Beagle auch zum Einsatz als Spürhund, als Drogen- und Sprengstoffhund. Auf Grund ihres sanften Wesens werden Beagles gern als Therapiehunde eingesetzt, leider aber auch als Versuchstiere. Dazu erzogen, selbständig zu handeln, kann sich ein Beagle stur und dickköpfig verhalten. Als Wach- und Schutzhund eignet er sich nicht.

Als Laufhunde brauchen Beagles viel Bewegung und legen gern lange Strecken zurück. Neben ausreichender Bewegung verlangt der Hund nach viel Zuwendung und Beschäftigung. Bei der Aufzucht und Erziehung eines Beagles sind Geduld, Konsequenz, eine feste Hand und viel Liebe vom Halter gefordert. Grundkommandos lassen sich gut beibringen. Ein absoluter Gehorsam ist jedoch nicht zu erwarten. In seinem „Rudel“ sollten klare Strukturen herrschen. Eine Wohnungshaltung ist möglich, setzt aber häufigen täglichen Auslauf voraus. Wohler fühlt sich der Hund in einem Haus mit großem Garten, wobei hohe Zäune ohne Durchschlupflöcher seinen Jagdtrieb eindämmen können.

Noch immer sind in Deutschland für die Zulassung von Medikamenten Tierversuche gesetzlich vorgeschrieben. Daher züchten pharmazeutische Institute für ihre Testreihen Wirbeltiere, u. a. auch Beagle. Diese Hunde leben reizarm unter Laborbedingungen. In der Regel werden sie gruppenweise in Zwingern gehalten, ohne Auslauf und direkte Wettereinflüsse. Beagle werden von der Pharmaindustrie bevorzugt gezüchtet, da sie robuste Hunde sind, in Gruppen ein recht gutes Sozialverhalten zeigen, einen kompakten Körperbau und einen guten Stoffwechsel haben. Attribute, die sie unter wirtschaftlichen Gesichtspunkten zu einem idealen Versuchstier machen.