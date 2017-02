Artgerechte Haltung von Kaninchen

Kaninchen sind gesellige Tiere, die eigentlich in großen Gruppen leben, in denen es Hierarchien gibt. Auf keinen Fall sollten sie einzeln gehalten werden. Die Langohren brauchen den Sozialkontakt mit Artgenossen, zumindest mit einem Partner. Eine harmonische Kombination sind ein Weibchen und ein kastriertes Männchen. Ein einzeln gehaltenes Tier leidet unter der Isolation; die Gesellschaft von Meerschweinchen oder die Pflege durch den Menschen sind kein Ersatz. Eine Mischhaltung von Kaninchen und Meerschweinchen ist problematisch, weil es sich um Tiere mit völlig unterschiedlichen Ausdrucksformen handelt, die einander nicht verstehen und sich sogar gegenseitig ernsthaft verletzen können.

Als Fluchttiere eignen sich Kaninchen nicht zum Kuscheln. Sie sind ausgesprochen sensibel, lassen sich weder gern hochheben noch herumtragen. Weil es sich außerdem um dämmerungsaktive Tiere handelt, brauchen sie tagsüber häufig Ruhephasen. All das spricht nicht dafür, Kaninchen als Haustiere für Kinder anzuschaffen. Kinder können den dabei anfallenden Aufgaben nicht gewachsen sein; es bleibt dabei: für die Pflege und Versorgung stehen die Erwachsenen in der Pflicht.

Obwohl Kaninchen keine Nagetiere sind, ist ihr Nagetrieb stark ausgeprägt, um die ständig nachwachsenden Zähne abzureiben. Daher müssen bei Wohnungshaltung genügend Nagematerialien aus Wald und Garten angeboten werden, sonst halten sich die Tiere eben an das Mobiliar. Auch das Graben ist ein ausgeprägter Instinkt. In freier Wildbahn graben Kaninchen zum Schutz vor Witterung und Feinden sowie als Versteck für den Nachwuchs Höhlen und Tunnel. In ihrer Behausung brauchen sie zumindest eine mit Sand gefüllte Buddelkiste. Täglich benötigen Hauskaninchen ausgedehnten Freilauf in der Wohnung, auch bei noch so großem Gehege. Ihr Bewegungsdrang ist enorm. Bei zuwenig Bewegung verkümmert ihre Muskulatur. Kaninchen sind sehr reinliche Tiere. Behausung, Toilette und Buddelkiste müssen also entsprechend häufig gereinigt werden.