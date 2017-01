Ein Beamter beruhigt am 14.12.2016 einen aufgeregten Hund bei einer Polizeirazzia in einem Gehege in Kreuztal (Nordrhein-Westfalen). Ein Hundezüchter-Ehepaar aus dem siegerländischen Kreuztal soll dort jahrelang Hundewelpen aus Polen als selbstgezüchtete Rassehunde verkauft haben. Bildrechte: dpa