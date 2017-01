Der ausgeglichene Kater wurde im Tierheim abgegeben, nachdem seine Halterin verstorben war. Er trauerte lange und gewöhnte sich nur schwer an seine neue Umgebung. Jeremy ist ein ruhiger Kater, der zu geduldigen Katzenfreunden vermittelt wird. Seine Interessenten sollten sich mit seiner Rasse auskennen und Erfahrung mit langhaarigen Katzen haben.

Dusty kam als Fundhund ins Tierheim und wartet seit einem Jahr auf neue Halter. Er ist ein agiler und temperamentvoller Rüde, der viel Beschäftigung und Auslastung fordert. Im Tierheim hat er sich mit einem weiteren Jack Russell angefreundet. Mit anderen Artgenossen kommt er nicht klar. Dusty mag Kinder und würde sich in einer Familie, die ihn in ihren Alltag integriert, schnell wohlfühlen. Er ist ein lernfreudiger Hund, der die Grundkommandos festigen und das Alleinsein trainieren sollte.

Kiki und Keks wurden im August 2016 als Fundkatzen aufgenommen. Sie haben sich im Tierheim kennengelernt und von Anfang an eine innige Bindung. Mit anderen Katzen kommen sie gut zurecht und eignen sich als Zweittiere. Das Katzenpaar wird gemeinsam vermittelt, da sie sich aneinander orientieren und anfangs Zeit brauchen, um sich in einer neuen Umgebung einzugewöhnen. Kiki ist die Verspieltere von beiden, hat aber trotzdem ein zurückhaltendes Wesen. Keks ist ein sehr verschmuster Kater.

Gwendy:





Mischling

weiblich

ca. 3 Monate alt

Farbe: Schwarz

Schulterhöhe: ca. 30 cm (im Wachstum)

geimpft, entwurmt



Gwendy wurde herrenlos gefunden und im Tierheim aufgenommen. Ein Besitzer hat sich bis heute nicht gemeldet. Als Welpe ist Gwendy neugierig, aufgeschlossen und interessiert an allem Neuen. Sie lernt schnell, tobt gern, braucht aber auch noch ihre Ruhephasen. In ihrem neuen Zuhause sollte sie die Grundkommandos kennenlernen und weiter gefördert werden. Für Gwendy wird eine Familie gesucht, die ihr einen geregelten Alltag in einem stabilen Umfeld bietet.