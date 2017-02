Kontakt: Telefon (0 39 21) 98 50 32

Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK Selma:



Mischling

weiblich

ca. 5 Monate alt

Farbe: Braun-Grau

Schulterhöhe: ca. 40 cm (wächst noch)

gechipt, geimpft, entwurmt

Die Burger Tierschützer erhielten einen Hilferuf aus einem rumänischen Tierheim. Dort gibt es zur Zeit viele Welpen, die die strenge Kälte nicht unbeschadet überstehen würden. Das Tierheim Burg nahm acht Jungtiere auf, die nun zur Vermittlung stehen. Hündin Selma wird an geduldige Menschen vermittelt, die sie einfühlsam an ihre neue Umgebung gewöhnen und ihr eine liebevolle und konsequente Erziehung bieten.

Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK Alice:



Deutscher Schäferhund

weiblich

im Dezember 2012 geboren

Farbe: Braun mit dunkler Decke

Schulterhöhe: ca. 60 cm

kastriert, gechipt, geimpft, entwurmt

Die Schäferhündin wurde am 15.01.2017 herrenlos gefunden und ins Tierheim gebracht. Da sie allem Neuen gegenüber erst einmal unsicher reagiert, vermuten die Tierschützer, dass sie bisher nur wenige Alltagssituationen kennengelernt hatte. Alice ist eine freundliche und aufmerksame Hündin, die nach einer Eingewöhnungszeit die ihr Temperament und ihre Bewegungsfreude zeigt. Sie sollte in ihrem neuen Zuhause undbedingt geistig gefordert werden. Alice kann als Zweithund gehalten werden. Auch mit anderen Tierarten verträgt sie sich prima.

Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK Blacky:



Europäisch Kurzhaar

männlich

ca. 5 Jahre alt

Farbe: Schwarz

kastriert, geimpft, entwurmt

Blacky war eine herrenlose Katze, die sich einem tierfreundlichen Haushalt einfand und dort für einige Wochen blieb. Als er anfing, den Erstkater zu dominieren, übergaben ihn die Finder am 24.01.2017 dem Tierheim. Nun wird für ihn ein Zuhause gesucht, wo er als Einzelkatze mit geregeltem Freigang leben kann. Blacky ist ein verspielter, lebhafter und verschmuster Kater, der die Nähe zu Menschen sucht. Aufgrund seiner unkomplizierten Art ist er auch für unerfahrene Interessenten geeignet.

Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK Flecki:



Mischling

männlich

ca. 7 Jahre alt

Farbe: dreifarbig

Schulterhöhe: ca. 50 cm

kastriert, gechipt, geimpft, entwurmt

Der unkomplizierte Rüde stammt aus Kroatien und wurde am 13.11.2016 aus einem kooperierenden Tierheim übernommen, da er vor Ort eine schlechte Vermittlungschance hatte. Flecki hat ein aufgeschlossenes Wesen, ist lebhaft, neugierig und ordnet sich neuen Situationen schnell unter. Er braucht anfangs eine Eingewöhnungszeit, zeigt aber immer ein gutes Sozialverhalten. Flecki wird an sportliche Menschen vermittelt, die ihn erziehen. Für ihn wird eine aktive Familie mit verantwortungsbewussten Kindern gesucht.

Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK Snoopy:



Europäisch Kurzhaar

männlich

22.06.2010 geboren

Farbe: Grau getigert

kastriert, entwurmt, geimpft

Snoopy lebte als Wohnungskatze in einem Privathaushalt und wurde am 22.02.2016 abgegeben, da er erkrankte und sein Halter damit nicht zurechtkam. Bei der Erstuntersuchung wurde eine Futtermittelunverträglichkeit festgestellt, so dass der anhängliche Kater nun Spezialfutter erhält. Die Kosten belaufen sich auf ca. 40 EUR im Monat. Snoopy geht die Dinge des Alltag ruhig und gelassen an. Er sucht die Nähe zum Menschen und möchte gestreichelt werden. Snoopy hat ein freundliches und sensibles Wesen, ist kinderfreundlich und neugierig. In größeren Abständen zeigt er ganz leichte zentralnerveröse Störungen, mit denen er im Alltag prima zurechtkommt.

Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK Beau:



Greyhound

weiblich

im Januar 2016 geboren

Farbe: Braun-Weiß

Schulterhöhe: ca. 65 cm

kastriert, gechipt, geimpft, entwurmt

Die sensible Hündin stammt von einem rumänischen Tierschutzverein, die Beau mit zwei weiteren Greyhounds am 04.01.2017 nach Deutschland zur Weitervermittlung gab. Die Tiere kamen mit den winterlichen Gegebenheiten nicht zurecht. Beau ist rassebedingt jagdfreudig und braucht im Alltag unbedingt geistige Herausforderungen. Sie verträgt sich gut mit anderen Hunden, nur Katzen und Kleintiere sollten nicht in ihrem neuen Zuhause leben. Beau sollte noch erzogen werden, ist aber bereits stubenrein.

Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK Matilda:



Zwergkaninchen

weiblich

im Juni 2015 geboren

Farbe: Grau

Matilde wurde gemeinsam mit einem Meerschwein in einer Zoohandlung gekauft. Beide lebten zusammen in einem kleinen Käfig. Am 12.01.2017 wurden sie wegen Umzugs im Tierheim abgegeben. Matilde wird nun in eine Gruppenhaltung mit ihren Artgenossen vermittelt. Sie braucht ausreichend Buddel-, Bewegungs- und Beschäftigungsmöglichkeiten. Zum Abwetzen der Zähne sollte regelmäßig unbehandeltes Obstbaumholz angeboten werden. Interessenten, die Matilde und Meerschwein Bommel in eine gemischte Gruppe integrieren können, sind im Tierheim auch herzlich willkommen.

Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK Eros:



Schnauzermischling

männlich

im November 2012 geboren

Farbe: Grau-Weiß

Schulterhöhe: ca. 40 cm

kastriert, gechipt, entwurmt, geimpft

Eros wurde schwer verletzt in einem rumänischen Tierheim aufgenommen. Sein linkes Vorderbein war so stark geschädigt, dass es amputiert werden musste. Am 04.01.2017 kam er ins Tierheim Burg. Mit seiner Behinderung kommt er gut zurecht, sollte aber regelmäßig beim Tierarzt vorgestellt werden, da es mit der Zeit Probleme mit dem Bewegungsapparat geben könnte. Eros ist ein unkomplizierter und ruhiger Hund, der sich prima mit anderen Tieren verträgt.

Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK Sando:



Mischling

männlich

im Juli 2016 geboren

Farbe: Hellbraun

Schulterhöhe: ca. 55 cm

gechipt, geimpft, entwurmt

Am 17.11.2016 wurde der freundliche Rüde von einem befreundeten Tierschutzverein übernommen. Für zwei Wochen konnte er schon einmal ein Zuhause beziehen. Da sie sich nicht mit den drei Kleinkindern der Familie verstand, wurde er Anfang Februar schweren Herzens wieder im Tierheim abgegeben. Sando ist ein aufgeschlossener Junghund mit großem Lerneifer. Er sollte weiter konsequent erzogen werden, da er gern mal die Grenzen anderer testet. Er ist bei souveräner Führung als Zweithund geeignet. Für Sando wird eine aktive und sportliche Familie mit Kindern im Sekundarstufenalter gesucht.

Außerdem vermittelt werden:

Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK Gretel:



Europäisch Kurzhaar

weiblich

ca. 9 Jahre alt

Farbe: Schildpatt

kastriert, geimpft, entwurmt

Gretel lebte bei einer älteren Dame, die ihr regelmäßigen Freigang gewährte und sich gut um sie kümmerte. Im August zog ihre Halterin in ein Heim und konnte Gretel nicht mitnehmen. Die sensible Katze ist sehr eigenständig, schmust aber auch sehr gern und zeigt ihrer Bezugsperson gegenüber viel Zuneigung. Sie hat ein ruhiges Wesen und sollte im neuen Zuhause weiterhin Freigang erhalten.

Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK Kati:



Europäisch-Kurzhaar

weiblich

2 Jahre alt

Farbe: Grau getigert

kastriert, geimpft, entwurmt

Die schüchterne Katze wurde im Dezember 2016 als Fundtier aufgenommen. Im Tierheim zeigt sie sich von ihrer schüchternen und zurückhaltenden Seite. Sie braucht ihre Zeit, um sich einzugewöhnen. Hat sie Vertrauen gefasst, schmust sie gern und möchte mit ihren Bezugspersonen spielen. Mit anderen Tieren verträgt sie sich prima und könnte als Zweittier in einer Wohnung gehalten werden. Kati wird in ein ruhiges Umfeld ohne Trubel vermittelt.

Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK Yuma:



Siberian Husky

weiblich

3 Jahre alt

Farben: Grau-Weiß

Schulterhöhe: ca. 60 cm

gechipt, geimpft, entwurmt

Am 13.01.2017 wurde die lauffreudige Hündin vom Ordnungsamt ins Tierheim überwiesen, da der Halter in Haft kam. Nach Haftende zeigte er kein Interesse mehr an ihr, so dass Yuma nun zur Vermittlung freigegeben wurde. Als Husky wird sie an aktive und sportliche Menschen vermittelt, die sie artgerecht halten und sie rassetypisch auslasten. Yuma ist eine sehr lernfreudige und neugierige Hündin, die gern spielt und es turbulent mag. Trotzdem hat sie ein sensibles Wesen, das mit Einfühlungsvermögen erzogen werden sollte. Mit Artgenossen verträgt sie sich gut.

Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK Elvis:



Sheltiemischling

männlich

im September 2016 geboren

Farbe: Weiß mit hellbraunen Abzeichen

Schulterhöhe: ca. 30 cm (wächst noch)

gechipt, geimpft, entwurmt

Elvis wurde mit seinen Geschwistern ohne Mutter gefunden und in ein kooperierendes Tierheim gebracht. Am 03.02.2017 zog er zu den Tierschützern nach Burg um. Er ist ein typischer Junghund mit großem Lerneifer. Er verträgt sich prima mit anderen Tieren, geht offen auf neue Situationen zu und kommt mit gut mit Kindern klar. Für ihn werden verantwortungsbewusste Menschen gesucht, die ihn liebevoll erziehen und ihm ein abwechslungsreiches und artgerechtes Leben für die nächten (circa) 15 Jahre bieten.

Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK Gismo:



Rauhaardackelmischling

männlich

ca. 10 Jahre alt

Farbe: Dunkelgrau

Schulterhöhe: ca. 30 cm

kastriert, gechipt, geimpft, entwurmt

Gismo lief herrenlos auf einer Landstraße umher und wurde am 14.10.2016 im Tierheim aufgenommen. Ein Besitzer hat sich bis heute nicht gemeldet. Der ruhige Rüde hat ein freundliches Wesen, mag Kinder und verträgt sich gut mit anderen Vierbeinern. Er kennt bereits die Grundkommandos, die in seinem neuen Zuhause weiter gefestigt werden sollten. Für Gismo werden tierliebe Menschen gesucht, die ihm einen aktiven Lebensabend in einem ruhigen Umfeld bieten.