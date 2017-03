Am 25.02.2017 wurde Jamie wegen einer Allergie des Besitzers im Tierheim abgegeben. Sie ist die Wohnungshaltung gewohnt. Jamie ist eine sensible und liebe Katze, die gern schmust und sich prima mit anderen Tieren verträgt. Für sie wird ein tierfreundlicher Haushalt mit einfühlsamen Menschen gesucht, die ihr eine Wohnungshaltung als Zweitkatze bieten.

Raika lebte mit ihrem Sohn bei einer älteren Dame, die sich nicht mehr um die Hunde kümmern konnte und sie im Januar 2017 dem Tierheim übergab. Raikas Sohn konnte vermittelt werden. Die Hündin wurde im Herbst 2016 an der rechten Kniescheibe operiert und kann nun gesund vermittelt werden. Nur ihr Gewicht sollte sich etwas reduzieren. Raika ist eine ruhige und gutmütige Hündin, die gern mal ihren eigenen Kopf hat. Mit anderen Hunden verträgt sie sich nicht und wird in eine Einzelhaltung ohne Kinder vermittelt. Raika ist eine tolle Begleiterin bei Ausflügen und langen Spaziergängen.

Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK

Lili:





Spitz-Sheltie-Mischling

weiblich

5 Jahre alt

Farbe: Rotbraun mit hellen Abzeichen

gechipt, geimpft, entwurmt



Im September 2016 wurde die gutmütige Hündin von einem slowakischen Partnertierheim übernommen, da sie dort keine Behandlungsmöglichkeiten erhalten konnte. Lili wurde im Frühjahr 2016 mit Bissverletzungen und Einschüssen in einem Straßengraben gefunden. In Deutschland konnten die Projektile entfernt werden. Da Rückenmark und Nerven im Lendenwirbel betroffen sind, leidet Lili an einer teilweisen Inkontinenz. Sie ist an Windeln gewöhnt und war in physiotherapeutischer Behandlung. Für sie wird ein ebenerdiges Zuhause bei verständnisvollen Menschen gesucht, die mit ihrer Behinderung umgehen können. Lili ist eine sehr liebe und umgängliche Hündin, die gern am Leben teilnimmt.