Labradormischling

männlich

2 Jahre alt

Farbe: Creme

Schulterhöhe: ca. 60 cm

kastriert, gechipt, entwurmt, geimpft

Moses wurde im Welpenalter von seinem ehemaligen Halter aus dem Urlaub mitgebracht. Am 02.01.2017 wurde er im Tierheim abgegeben, da seine Halter mit ihm nicht mehr zurechtkamen. Der verspielte und neugierige Rüde hat ein sensibles Wesen und braucht anfangs Zeit zum Eingewöhnen. Er sollte die Grundkommandos kennenlernen und bei einen gezielten Training mit Artgenossen sozialisiert werden. Moses lernt schnell und gern. Daher braucht er unbedingt einen abwechslungsreichen Alltag, in dem er geistig ausgelastet ist. Moses neigt zum Beschützen und zur Eifersucht. Seine Interessenten sollten Konsequenz und Hundeerfahrung mitbringen.

Europäisch Kurzhaar

weiblich

1,5 – 2 Jahre und 3 – 4 Jahre alt

Farbe: Grautiger und Schwarz-Weiß

beide kastriert, geimpft, entwurmt

Cara und Lina sind Mutter und Tochter. Sie lebten gemeinsam auf einem Bauernhof und hängen sehr aneinander. Als ihr Halter schwer erkrankte, übernahm das Tierheim am 17.01.2017 die Katzen. Cara wurde eine leichte Ataxie diagnostiziert. Dadurch hält sie ihren Kopf schief und kann ihre Bewegungen nicht koordinieren. Beide Katzen sind an Menschen gewöhnt, sind anhänglich und verschmust. Anfangs brauchen sie Zeit, um sich einzugewöhnen. Danach sollten sie regelmäßig Freigang erhalten.

Weimaranermischling

weiblich

7 Jahre alt

Farbe: Grau-Schwarz

Schulterhöhe: ca. 52 cm

kastriert, gechipt, geimpft, entwurmt

Am 29.01.2017 wurde die sensible Hündin von serbischen Tierfreunden dem Tierheim Kandelhof übergeben. Sie ist verspielt, aufgeschlossen und neugierig. Mit anderen Tieren kommt sie gut zurecht und kann als Zweithund vermittelt werden. Wanda ist sehr lernfreudig und sollte im Alltag gefordert werden. Sie wird an ruhige und geduldige Menschen vermittelt, die viel Zeit für sie haben.

Pinschermischling

männlich

ca. 5 Jahre alt

Farbe: Schwarz

Schulterhöhe: ca. 40 cm

kastriert, gechipt, geimpft, entwurmt

Der aufgeschlossene Rüde stammt aus einer Tötungsstation im Ausland. Auf der Fahrt nach Deutschland erhielten die Tierschützer die Nachricht, dass die Interessenten den lebhaften Hund nicht mehr aufnehmen möchten. Damit Felix nicht wieder zurück in die Tötungsstation gebracht wird, nahm das Tierheim ihn am 26.03.2016 auf. Felix ist ein lebensfroher, verspielter und neugieriger Rüde, der gern badet und am liebsten Streicheleinheiten genießt. Er wird an sportliche Menschen mit viel Zeit vermittelt, die ihm die Grundkommandos näher bringen.

Maltesermischling

männlich

6 – 7 Jahre alt

Farbe: Weiß

Schulterhöhe: ca. 25 cm

kastriert, gechipt, geimpft, entwurmt

Am 21.01.2017 fanden die Tierschützer den verwahrlosten Rüden im Fundtierzwinger. Sein rechtes Auge war stark vereitert und musste entfernt werden, seine Ohren behandelt und sein Gebiss saniert. Flo ist ein freundlicher, aufgeschlossener und verspielter Rüde, der viel Abwechslung braucht und geistig gefordert werden sollte. Er ist stubenrein und leinenführig, kennt aber noch nicht die Grundkommandos. Mit anderen Tieren verträgt er sich nicht. Aufgrund seiner unkomplizierten Art wird er auch an Anfänger vermittelt.

Kaninchen

beide männlich

beide ca. 5 Jahre alt

Farbe: Hellbraun und Weiß-Schwarz

kastriert

Helmut und Flecki stammen aus einem Privathaushalt und haben ihr gesamtes Leben miteinander verbracht. Im März 2017 zogen ihre Halter in ein betreutes Wohnprojekt und konnten sie nicht mitnehmen. Die Kaninchen sind an Menschen gewöhnt und handzahm. Sie werden nur gemeinsam in eine artgerechte Haltung mit ausreichend Bewegungs- und Beschäftigungsmöglichkeiten vermittelt. Vor allem sollte ihr Gehege zum Buddeln geeignet sein.

Leonbergermischling

männlich

11 Jahre alt

Farbe: Grau

Schulterhöhe: ca. 65 cm

gechipt, entwurmt, geimpft

Merlin lebte als Familienhund in einem Privathaushalt. Als seine Halter ihn aus Altersgründen nicht mehr versorgen konnten, gaben sie ihn am 02.01.2017 im Tierheim ab. Der ausgeglichene Rüde hat ein freundliches und ruhiges Wesen. Er fordert viel Zuwendung, geht gern spazieren und zeigt sich interessiert und lernfreudig. Für Merlin werden ruhige Menschen mit viel Zeit gesucht, die keine weiteren Tiere halten.

Mischling

weiblich

7 Jahre alt

Farbe: Hellbraun

Schulterhöhe: ca. 40 cm

kastriert, gechipt, entwurmt, geimpft

Die blinde Hündin wurde am 12.08.2016 von einem kooperierenden Tierschutzverein übernommen. Martha lebte mit einem Rüden zusammen, an dem sie sich orientieren konnte. Die Hunde wurden wegen schlechter Haltung dem Tierschutz übergeben. Martha lebte lange mit einem unbehandelten Augenleiden, so dass sie erblindete. Dadurch ist sie in neuen Situationen unsicher und braucht Zeit, um sich einem neuen Umfeld anzupassen. Mit anderen Hunden verträgt sie sich gut, orientiert sich an ihnen und kann als Zweithund gehalten werden.

Labradormischling

männlich

9 Jahre alt

Farbe: Schwarz

Schulterhöhe: ca. 55 cm

gechipt, entwurmt, geimpft

Im März 2017 wurde der zurückhaltende Rüde dem Tierschutz übergeben, da sein Halter erkrankte und sich nicht mehr um ihn kümmern konnte. Ronny ist ein unsicherer Hund, der die Grundkommandos kennenlernen sollte und anfangs eine Eingewöhnungszeit braucht. Er wird an souveräne, ruhige Menschen mit Geduld und Einfühlungsvermögen vermittelt, die ihm eine klare Orientierung bieten. Ronny verträgt sich mit Kleintieren, Katzen und Hündinnen. Da er nicht stubenrein ist, sollte er regelmäßig die Möglichkeit zum Lösen im Freien erhalten.

Außerdem vermittelt werden:

Doggenmischling

männlich

ca. 10 Jahre alt

Farbe: Braun

Schulterhöhe: ca. 60 cm

kastriert, gechipt, geimpft, entwurmt

Der gutmütige Rüde stammt aus dem Ausland und lebte über ein Jahr als Familienhund, bis seine Halter nicht mehr mit ihm zurechtkamen. Er hat ein ruhiges und freundliches Wesen, verträgt sich prima mit Kindern und zeigt Interesse am Lernen. Im Tierheim hat er sich mit der blinden Hündin Martha angefreundet. Gern vermitteln die Tierschützer beide Hunde zusammen. Ottos Bauchspeicheldrüse weißt eine Unterfunktion auf, so dass er regelmäßig Medikamente erhält. Sollte sich ein geeigneter Interessent finden, würde der Tierschutzverein die Medikamentenkosten übernehmen.

Schäferhundmischling

weiblich

10 Jahre alt

Farbe: Braun

Schulterhöhe: ca. 45 cm

kastriert, gechipt, geimpft, entwurmt

Bibi wurde im Januar 2017 von einem kooperierenden Tierschutzverein aus dem Ausland übernommen. Zu ihrer Vorgeschichte ist nichts bekannt. Im Tierheim zeigt sie sich freundlich, neugierig und ausgeglichen. Sie lernt schnell und gern. Daher sollte ihr weiteres Training der Grundkommandos kein Problem sein. Bibi ist stubenrein und an die Leine gewöhnt. Sie kann als Zweithund zu einem Rüden vermittelt werden. Bei Hündinnen entscheidet die Sympathie. Mit Katzen und Kleintieren verträgt sie sich gut.

Labradormischling

männlich

6 Jahre alt

Farbe: Schwarz

Schulterhöhe: ca. 50 cm

kastriert, gechipt, geimpft, entwurmt

Der lebhafte Rüde lebte als Familienhund in einem Privathaushalt, bis sich seine Halter trennten. Als sein Frauchen mit seinem beschützenden Verhalten nicht mehr zurechtkam, übergab sie ihn im Juli 2016 dem Tierschutzverein. Dajo ist ein unsicherer Hund, der eine klare Führung braucht. Er wird nur an hundeerfahrene Menschen vermittelt, die ihm einen souveränen Halt und einen strukturierten Alltag bieten. Er kennt die Grundkommandos, ist stubenrein und leinenführig. Mit anderen Hunden verträgt er sich prima.

Chow-Chow-Mischling

weiblich

ca. 9 Jahre alt

Farbe: Braun

Schulterhöhe: ca. 40 cm

kastriert, gechipt, geimpft und entwurmt

Betty wurde am 11.11.2016 von einem Tierschutzverein aus dem Ausland übernommen. Sie ist eine unkomplizierte, anhängliche und ruhige Hündin, die gern und schnell lernt. Daher sollte sie in ihrem neuen Zuhause geistig gefordert werden. Mit anderen Tieren verträgt sie sich gut. Sie wird auch an ambitionierte Hundeanfänger vermittelt, die ihr ein ruhiges Umfeld bieten.

Mischling

männlich

ca. 2 Jahre alt

Farbe: dunkel gestromt

Schulterhöhe: ca. 55 cm

kastriert, gechipt, geimpft und entwurmt

Jobi ist ein unsicherer Rüde, der seit Dezember 2016 im Tierheim Kandelhof lebt. Er wurde von einem Tierschutzverein aus dem Ausland übernommen. Jobi braucht anfangs Zeit, um Vertrauen aufzubauen. Er neigt zu Dominanz und kommt mit anderen Hunden nicht zurecht. Für ihn werden souveräne, erfahrene Hundefreunde gesucht, die ihn geistig auslasten und ihm einen abwechslungsreichen Alltag bieten. Er ist für Hundesport geeignet. Kinder sollten nicht in seinem neuen Zuhause leben.