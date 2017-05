Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK Anni:



Europäisch Kurzhaar

weiblich

5 Jahre alt

Farbe: Weiß mit graugetigerten Abzeichen

kastriert, gechipt, entwurmt, geimpft

Die anhängliche Katze wurde am 21.01.2017 herrenlos gefunden und ins Tierheim gebracht. Bei der tierärztlichen Eingangsuntersuchung wurde Diabetes diagnostiziert, die Medikamente erfordert (Kosten: ca. 40 EUR/Monat). Anni ist menschenbezogen und verträgt sich prima mit anderen Katzen. Sie wird an geduldige Menschen mit viel Zeit vermittelt. Aufgrund ihrer Erkrankung wird sie zweimal täglich gespritzt und sollte daher als Wohnungskatze gehalten werden.

Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK Shadow:



Schäferhund-Labrador-Mischling

männlich

am 15.12.2015 geboren

Farbe: Schwarz mit braunen Abzeichen

Schulterhöhe: ca. 50 cm

kastriert, gechipt, geimpft, entwurmt

Shadow lebte in einer nicht artgerechten Haltung in Isolation ohne soziale Kontakte, bis ihn seine ehemalige Halterin bei sich aufnahm. Durch sein gestörtes Sozialverhalten zeigt er sich sehr unsicher in neuen Situationen und gegenüber Fremden. Als eine Halterin nicht mehr mit ihm zurechtkam, übergab sie den sensiblen Rüden am 06.11.2016 dem Tierschutz. Shadow kennt die Grundkommandos, ist stubenrein und leinenführig. Er braucht viel Beschäftigung und Auslauf. Für ihn werden hundeerfahrene Menschen gesucht, die ihm einen strukturierten Alltag und eine souveräne Führung bieten.

Rambo, Lissy, Lilly:



Dackelmischling, Chihuahua, Chihuahua

männlich und weiblich

6 Jahre und 5 Jahre und 3 Jahre alt

Farbe: Braun und Braun-Weiß und Braun

Schulterhöhe: ca. 30 und ca. 20 cm

kastriert, gechipt, geimpft, entwurmt

Die drei Hunde lebten gemeinsam in einem Privathaushalt. Als sich ihre Halterin nicht mehr um sie kümmern konnte, übergab sie sie am 20.10.2016 dem Tierheim. Lilly ist ein Nachkomme von Rambo und Lissy. Da sie ihr Leben miteinander geteilt haben, hängen sie sehr aneinander und werden nur gemeinsam abgegeben. Sie sind lernfreudige, neugierige und verspielte Hunde, die sich im Alltag gut integrieren. In ihrem neuen Zuhause sollten sie weiter erzogen werden. Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK

Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK Herr Petzschke:



Europäisch Kurzhaar

männlich

ca. 11 Jahre alt

Farbe: Grautiger

kastriert, gechipt, geimpft, entwurmt

Herr Petzkschke lebte über einen längeren Zeitraum in einer Kleingartenanlage und wurde dort nicht mehr geduldet. Am 22.06.2016 wurde er im Tierheim aufgenommen. Der gutmütige Kater verträgt sich prima mit Artgenossen und kommt auch mit Hunden zurecht. Er schmust gern, ist menschenbezogen und nutzt in Räumen die Katzentoilette. Trotzdem wird er als Freigänger vermittelt, der abends einen ruhigen Platz in Haus oder Wohnung beziehen möchte.

Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK Branko:



Mischling

männlich

8 Jahre alt

Farbe: Beige

Schulterhöhe: ca. 35 cm

kastriert, gechipt, geimpft, entwurmt

Branko stammt aus Pakistan und wurde mit der Flasche großgezogen. Am 03.12.2016 wurde er im Tierheim abgegeben, da er nicht alleine bleiben kann und der Vermieter die Hundehaltung untersagt hat. Branko baut eine enge Bindung zu seinen Bezugspersonen auf. Daher braucht er lange, bis er Vertrauen zu neuen Menschen fasst. Er ist ein unsicherer Hund, der zu Eifersucht und einem Dickkopf neigt. Er wird nur an hundeerfahrene Menschen ohne Kinder vermittelt, die ihn voll in ihren Alltag einbinden können.

Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK Maja & Co.:



Kaninchen

alle weiblich

12 – 14 Wochen alt

Farbe: Schwarz und Braun und Weiß

Die fünf Kaninchen stammen aus einer Privathaltung mit Außengehege. Da sich die vorhandenen Tiere unkontrolliert vermehrten, wurden ihre Nachkommen zur Weitervermittlung im Tierheim abgegeben. Sie sind altersgerecht entwickelt und werden nur in eine artgerechte Gruppenhaltung vermittelt. Ihr Lebensraum sollte der Gruppengröße entsprechen, Rückzugsmöglichkeiten dürfen nicht fehlen. Ebenso sollte ihr Gehege Gelegenheiten zum Buddeln bieten.

Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK Keks:



Hirtenhundmischling

männlich

2 Jahre alt

Farbe: Grau

Schulterhöhe: ca. 50 cm

gechipt, entwurmt, geimpft

Der temperamentvolle Rüde lebte seit Welpenalter mit seinem Bruder auf einem Grundstück. Aufgrund eines Nachbarschaftsstreits wurde er am 26.11.2016 im Tierheim abgegeben. Keks ist ein neugieriger, verspielter und aufmerksamer Hund, der gern und schnell lernt. Er sollte noch erzogen werden und die Grundkommandos kennenlernen. Er wird an sportliche Menschen mit viel Zeit vermittelt, die ihm eine kombinierte Haus- und Grundstückshaltung bieten.

Weitere Tiere:

Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK Kitty:



Europäisch Kurzhaar

weiblich

4 Jahre alt

Farbe: Weiß mit schwarzen Abzeichen

kastriert, gechipt, geimpft, entwurmt

Die temperamentvolle Katze wurde am 07.02.2017 von der Polizei aus einer Wohnung sichergestellt, da sich ihre Halter nicht um das Tier gekümmert haben. Kitty ist eine lebhafte Katze, die gern mal ihren eigenen Kopf hat und ihre Artgenossen nicht akzeptiert. Sie wird an katzenerfahrene Menschen ohne Kinder vermittelt.

Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK Rocky und Rina:



Europäisch Kurzhaar

männlich und weiblich

ca. 6 Jahre alt

Farben: Grautiger und Schwarz

kastriert, gechipt, geimpft, entwurmt

Rocky fand sich bei einem älteren Ehepaar ein, die ihn versorgten. Später brachte er Rina mit, die ebenfalls gefüttert wurde. Als es kälter wurde, übergab das Ehepaar die Katzen dem Tierheim. Bei der tierärztlichen Untersuchung wurde Rocky ein chronischer Schnupfen diagnostiziert; ein Auge musste ihm entfernt werden. Er hat ein freundliches, unkompliziertes Wesen. Rina ist ängstlich und braucht anfangs Zeit, um Vertrauen aufzubauen. Beide hängen sehr aneinander und werden nur gemeinsam als Freigänger vermittelt.

Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK Pascha:



Old English Bulldog

männlich

geboren am 11.03.2013

Farbe: Hellbraun-Weiß

Schulterhöhe: ca. 40 cm

geimpft, entwurmt

Der anhängliche Rüde wurde über mehrere Monate in der Garage gehalten, bis er im Tierheim abgegeben wurde. Er war in einem schlechten Allgemeinzustand und wurde von den Tierschützern aufgepäppelt. Pascha ist ein ruhiger und menschenbezogener Hund, der anfangs Zeit braucht, um sich einzugewöhnen. Er benötigt Herzmedikamente, deren Kosten sich monatlich auf ca. 40 EUR belaufen. Pascha wird an geduldige Menschen vermittelt, die sich mit seiner Rasse auskennen. Kinder sollten nicht in seinem neuen Zuhause leben.

Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK Major:



Mischling

männlich

Anfang 2016 geboren

Farbe: Braun

Schulterhöhe: ca. 30 cm

Am 08.02.2017 wurde der zurückhaltende Rüde von einem kooperierenden Tierschutzverein übernommen. Er ist ein ängstlicher und unsicherer Hund, der nur an hundeerfahrene Menschen vermittelt wird. Da er sich mit Artgenossen gut verträgt, kann er als Zweithund gehalten werden. Hat Major Vertrauen gefasst, zeigt er sich verspielt, lebhaft und anhänglich. In seinem neuen Zuhause sollte er liebevoll, aber konsequent erzogen werden.

Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK Zeus:



Rottweiler

männlich

4 Jahre alt

Farbe: Schwarz mit braunen Abzeichen

Schulterhöhe: ca. 60 cm

kastriert, gechipt, geimpft, entwurmt



Zeus wurde im Tierheim abgegeben, da sich die Lebenssituation des Halters änderte. Zeus lebte bei einem alleinstehenden Mann mit Haus und Grundstück. Er ist ein ruhiger, gutmütiger und aufmerksamer Rüde, der schnell lernt und geistig ausgelastet werden sollte. Für ihn werden geduldige Menschen mit Hundeerfahrung gesucht.