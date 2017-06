Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK Nelly:



Mischling

am 20.11.2016 geboren

Farbe: Hellbraun mit dunklen Abzeichen

Schulterhöhe: ca. 40 cm

registrierter Chip

geimpft, entwurmt

Nelly wurde am 13.02.2017 im Tierheim abgegeben. Ihre Besitzer kamen mit ihr nicht mehr zurecht, da sie als junger Hund viel Temperament hat und noch erzogen werden sollte. Nelly spielt gern, ist neugierig und aufmerksam. Sie ist eine intelligente Hündin, die schnell lernt und geistig gefordert werden sollte. Für Nelly werden aktive Hundefreunde gesucht, die ihr einen abwechslungsreichen Alltag ohne Kinder bieten.

Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK Beyer:



Europäisch Kurzhaar

männlich

ca. 8 Jahre alt

Farbe: Grautiger

kastriert, geimpft, entwurmt

Der stattliche Kater lebte herrenlos auf der Straße und wurde am 20.09.2016 mit einem akuten Katzenschnupfen im Tierheim aufgenommen. Die tierärztliche Untersuchung ergab, dass auch sein Rolllid operiert werden musste. Nun erhält er je nach Bedarf Augentropfen. Beyer ist ein umgänglicher und freundlicher Kater, der anfangs Zeit braucht, um Vertrauen aufzubauen. Er spielt gern, vor allem mit Katzenangeln und kleinen Spielmäusen. Beyer wird als Freigänger in einen ruhigen Haushalt vermittelt.

Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK Zora, Lion, Bonzo:



Europäisch Kurzhaar weiblich und männlich

am 28.07.2016 geboren

Farben: ♂Rot und ♀Schildpatt

kastriert, geimpft, entwurmt

Die drei Katzen lebten mit weiteren Artgenossen in einer 2-Raum-Wohnung. Sie waren ungewollter Nachwuchs und wurden am 18.01.2017 im Tierheim abgegeben, da ihre Halter umzogen. Alle drei haben eine chronische Bindehautentzündung, die bereits die Augen geschädigt hat. Nach Bedarf erhalten sie Medikamente. Zora, Lion und Bonzo werden gemeinsam an katzenerfahrene Interessenten vermittelt, die ihnen die Möglichkeit zum Freigang bieten. Kinder sollten nicht vorhanden sein.

Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK Jack:



Huskymischling

männlich

ca. 6 Jahre alt

Farbe: Hellbraun

Schulterhöhe: 60 cm

mit Chip registriert

geimpft, entwurmt

Jack wurde von seinem Vorbesitzer aus einer Zwingerhaltung übernommen und lebte als Familienhund in der Wohnung. Als sein Halter eine Haftstrafe antrat, gab er den Mischling am 28.04.2014 ins Tierheim. Jack hat ein ruhiges und ausgeglichenes Wesen. Er kennt die Grundkommandos, die im neuen Zuhause weiter gefestigt werden sollten. Er lernt gern und wird an sportliche und hundeerfahrene Menschen vermittelt. Kinder sollten nicht im Haushalt leben.

Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK Gandalf:



Europäisch Kurzhaar

männlich

im Mai 2015 geboren

Farben: Grautiger

kastriert, geimpft, entwurmt

Am 25.02.2017 wurde der ruhige Kater im Tierheim als Fundkatze aufgenommen. Ein Besitzer hat sich bis heute nicht gemeldet. Gandalf hat ein freundliches, anhängliches und verschmustes Wesen, ist kinderfreundlich und verspielt. Am liebsten spielt er mit seinem Spielzeug. Er wird als Freigänger zu Katzenfreunden vermittelt, die ihm ein artgerechtes Zuhause bieten. Er ist als Zweittier geeignet.

Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK Kimba:



Europäisch Kurzhaar

weiblich

im April 2012 geboren

Farbe: Grautiger

kastriert, geimpft, entwurmt

Kimba lebte in einem Privathaushalt und wurde am 04.04.2017 im Tierheim abgegeben, da ihr Halter auf Montage fährt. Sie ist eine freundliche und gutmütige Katze, die die offen auf Menschen zugeht und gern spielt. Sie verträgt sich mit anderen Tieren und kann als Zweitkatze gehalten werden. Nach einer Eingewöhnungszeit sollte sie Freigang erhalten.

Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK Doris:



Europäisch Kurzhaar

weiblich

ca. 8 Jahre alt

Farbe: Schildpatt-Weiß

kastriert, geimpft, entwurmt

Doris wurde am 21.04.2017 im Leisniger Ortsteil Kroptewitz herrenlos gefunden und ins Tierheim gebracht. Recherchen ergaben, dass der Halter verstorben war. Doris ist eine freundliche, anhängliche und gutmütige Katze, die gern schmust. Sie wird an katzenerfahrene, ruhige Halter vermittelt, die ihr Freigang ermöglichen. Doris ist als Zweitkatze verträglich.

Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK Olli:



Europäisch Kurzhaar

männlich

ca. 3 Jahre alt

Farbe: Schwarz mit weißen Abzeichen

kastriert, geimpft, entwurmt

Olli lebte in einen Privathaushalt, bis sein Besitzer verstarb. Am 10.04.2017 wurde er im Tierheim aufgenommen. Nach einer Augenoperation wegen seines Rolllids erhält er nun einmal täglich Augentropfen. Olli ist ein gutmütiger und freundlicher Kater, der gern spielt und sich prima mit Kindern verträgt. In Räumen nutzt er die Katzentoilette. Olli ist als Zweitkatze geeignet.