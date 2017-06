Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK Sharon:



Europäisch Kurzhaar

weiblich, ca. 3 Jahre alt

Farbe: Weiß mit schwarzen Abzeichen

kastriert, mit registriertem Chip, geimpft, entwurmt

Die anhängliche Katze wurde im Dezember 2016 als Fundkatze im Tierheim aufgenommen. Ein Besitzer hat sich nicht gemeldet. Sharon ist sehr menschenbezogen und sucht viel Aufmerksamkeit. Sie ist neugierig, kinderverträglich, verschmust und kann als Zweittier gehalten werden. Sharon wird als Freigängerin in einen tierfreundlichen Haushalt vermittelt.

Dustin:



Foxterrier

männlich, im Juni 2016 geboren

Farbe: dreifarbig

Schulterhöhe: ca. 45 cm

mit registriertem Chip, geimpft, entwurmt

Dustin lebte als Hofhund mit eingeschränkten Sozialkontakten. Er wurde am 29.04.2017 im Tierheim abgegeben, nachdem sein Halter verstorben war. Der aufgeschlossene Rüde nimmt die Aufmerksamkeit der Tierheimmitarbeiter gern an und zeigt sich temperamentvoll, neugierig und verschmust. In Kontakt zu anderen Hunden neigt er zum Bellen. Dustin sollte die Grundkommandos kennenlernen und festigen. Er wird an sportliche Menschen mit viel Zeit vermittelt.

Kauzi:



Europäisch Kurzhaar

weiblich, ca. 10 Jahre alt

Farbe: grau getigert

kastriert, mit registriertem Chip, geimpft, entwurmt

Kanzi stammt aus einer Kleingartenanlage und wurde im April 2017 im Tierheim aufgenommen. Sie ist sehr verschmust, anhänglich und menschenbezogen. Aufgrund ihres dominanten Wesens wird sie in Einzelhaltung mit Freigang vermittelt. Kanzi ist eine ruhige Katze, die ihren Alltag gelassen angeht.

Naomi:



Europäisch Kurzhaar

weiblich, ca. 5 Jahre alt

Farbe: Weiß mit getigerten Abzeichen

kastriert, mit registriertem Chip, geimpft, entwurmt

Im Oktober 2016 wurde die unkomplizierte Katze mit ihren drei Jungen in einem Dorf gefunden und ins Tierheim gebracht. Sie ist sehr zutraulich und an Menschen gewöhnt. Naomi ist aufgeschlossen, neugierig und braucht viel Beschäftigung. Sie wird in Einzelhaltung als Freigängerin vermittelt.

Benito:



Schnauzer

männlich, ca. 1 Jahr alt

Farbe: Schwarz

Schulterhöhe: ca. 55 cm

mit Chip registriert, geimpft, entwurmt

Benito wurde im Dezember 2016 als Fundhund vom Ordnungsamt ins Tierheim gebracht. Er kannte keine Leine und musste auch die kleinen Dinge des Alltags erst lernen. Als intelligenter Hund nimmt er diese Aufgabe gern an und zeigt sich als aufgeschlossenes Energiebündel mit viel Power. Seine Interessenten sollten seinen Anforderungen gewachsen sein und ihm sowohl geistig als auch körperlich tägliche Auslastung bieten.

Tamara:



Europäisch Kurzhaar

weiblich, ca. 4 Jahre alt

Farbe: Schwarz mit weißem Latz

kastriert, mit Chip registriert, geimpft, entwurmt

Passanten fanden im Juni 2016 die verletzte Katze und informierten das Tierheim. Bei der tierärztlichen Untersuchung wurde eine Verletzung des Schwanzes festgestellt. Dieser musste teilweise amputiert werden. Tamara hat sich nun gut erholt und kommt mit ihrem Handicap gut zurecht. Für sie werden katzenerfahrene Menschen gesucht, die ihr die Möglichkeit zum regelmäßigen Freigang bieten. Tamara ist sehr anhänglich und menschenbezogen. Mit ihren Artgenossen kommt sie nur bedingt zurecht, da sie zur Dominanz neigt.

Francis:

Europäisch Kurzhaar

männlich, ca. 4 Jahre alt

Farbe: Weiß mit schwarzen Abzeichen

kastriert, mit Chip registriert, geimpft, entwurmt

Erstmals wurde der ruhige Kater im April 2015 als herrenloses Fundtier aufgenommen. Bei der tierärztlichen Eingangsuntersuchung wurden zwei alte Brüche festgestellt, die ihm aber keine Schmerzen bereiten, sowie FIV diagnostiziert. Mit diesem Immunschwächevirus kann das infizierte Tier lange leben, bis es zum Ausbruch der Krankheit kommt. Noch im selben Jahr konnte Francis ein neues Zuhause finden, wurde dann aber aus persönlichen Gründen wieder dem Tierheim überlassen. Er lebte auf der Straße, so dass er gesundheitlich angeschlagen war. Nun wird für den ruhigen und freundlichen Kater ein ruhiges Umfeld bei katzenerfahrenen und verantwortungsbewussten Menschen gesucht, die ihn als Wohnungskatze halten.

Kisha und Debbie:



Mischlinge

weiblich, ca. 8 Jahre

Farbe: Schwarz und Creme

Schulterhöhe: ca. 35 cm

mit Chip registriert, geimpft, entwurmt

Die beiden Mischlinge lebten mit zwei weiteren Hunden in einem Zwinger ohne Sozialkontakte, Umweltreize und einem geregelten Alltag. Daher sind sie sehr ängstlich und scheu. Am 07.04.2014 wurden sie vom Amt sichergestellt und dem Tierheim übergeben. Kisha und Debbie werden an hundeerfahrene und geduldige Menschen vermittelt. Da beide gerne graben, sollte ein vorhandenes Grundstück gut gesichert sein bzw. keine Möglichkeit zum Buddeln bieten.

Außerdem werden vermittelt:

Alma:



Europäisch Kurzhaar

weiblich, ca. 7 Jahre alt

Farbe: Grautiger mit weißen Abzeichen

kastriert, mit Chip registriert, geimpft und entwurmt

Alma lebte mit ihrem Sohn bei einer älteren Dame. Im Oktober 2013 wurden beide im Tierheim abgegeben, da ihre Halterin in ein Pflegeheim umzog. Alma brauchte lange, um sich umzugewöhnen und Vertrauen aufzubauen. Sie ist eine ruhige und sensible Katze, die nicht allein ist. Für sie wird ein ruhiger Haushalt mit katzenerfahrenen Menschen gesucht.

Remus:



Europäisch Kurzhaar

männlich, ca. 2 Jahre alt

Farbe: Schwarz-Weiß

kastriert, mit Chip registriert, geimpft, entwurmt

Remus wurde als wildlebende Katze geboren und als Welpe im Juni 2015 im Tierheim aufgenommen. Er ist ein zurückhaltender Kater, der sich nur ungern anfassen lässt. In Gesellschaft von Artgenossen ist er lebhaft und verspielt. Er mag Bälle und Katzenangeln. Er wird als Zweitkatze mit der Möglichkeit zum Freigang vermittelt. In seinem neuen Zuhause sollten keine Hunde und Kleintiere leben.

Domenica:



Europäisch Kurzhaar

weiblich, ca. 4 Jahre alt

Farbe: Grautiger

kastriert, mit Chip registriert, geimpft, entwurmt

Im April 2016 wurde die ruhige Katze herrenlos gefunden. Sie war tragend und brachte ihre Jungen im Tierheim zur Welt. Domenica ist eine freundliche, verschmuste und zurückhaltende Katze, die sich gut mit ihren Artgenossen verträgt. Sie wird als Freigängerin vermittelt.

Tamino:



Schäferhundmischling

männlich, ca. 8 Jahre alt

Farbe: Hellbraun

Schulterhöhe: ca. 55 cm

kastriert, mit Chip registriert, geimpft, entwurmt

Tamino wurde im November 2011 im Tierheim abgegeben, da seine Halter das Interesse an ihm verloren hatten. Er zeigte ein traumatisiertes Verhalten und brauchte lange, um Vertrauen zu entwickeln. Noch immer verbellt er fremde Personen. Tamino hat ein sensibles Wesen, ist agil und neugierig. Er liebt lange Spaziergänge und braucht seinen eigenen Freiraum. Er wird an souveräne Menschen mit Hundeerfahrung vermittelt, die ihn gezielt positiv stärken. Kinder und andere Tiere sollten nicht in seinem neuen Zuhause leben.

Saro:



Bernhardiner-Schäferhund-Mischling

männlich, im August 2015 geboren

Farbe: Hellbraun

Schulterhöhe: ca. 65 cm

mit Chip registriert, geimpft, entwurmt

Saro wurde im April 2017 von seinen Besitzern wegen Umzugs im Tierheim abgegeben. Er lebte als Wohnungshund und zeigt sich im Tierheimzwinger sehr unsicher. Als intelligenter Hund muss er geistig und körperlich ausgelastet werden, da er sich sonst seine Aufgaben selbst sucht. Saro sollte noch die Grundkommandos kennenlernen und festigen. Er neigt zum Hüten und wird an hundeerfahrene Menschen vermittelt, die mit seinen Anlagen umzugehen wissen. Mit anderen Tieren verträgt er sich nicht.