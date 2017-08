Bildrechte: Ariane Film Hubert:



Schäferhundmischling

männlich

ca. 6 Jahre alt

Farbe: Schwarz mit braunen Abzeichen

Schulterhöhe: ca. 45 cm

mit Chip registriert, geimpft, entwurmt

Der badefreudige Rüde ist ein ruhiger und ausgeglichener Hund. Er lernt schnell, ist stubenrein und kennt die Grundkommandos. Mit anderen Hunden kommt er nicht zurecht. Für ihn werden hundeerfahrene Menschen gesucht, die mit seinem beschützenden Verhalten umgehen können. Hubert ist bereits das zweite Mal im Tierheim. Ursprünglich kam er aus einer schlechten Haltung. Das zweite Mal wurde er am 26.06.2017 im Tierheim aufgenommen, da seine neue Halter nicht mit ihm zurechtkamen.

Europäisch Kurzhaar

weiblich

ca. 3 Jahre alt

Farbe: Grautiger

kastriert

mit Microchip registriert, geimpft, entwurmt

Die freundliche Katze wurde am 23.03.2017 als Fundkatze im Tierheim aufgenommen. Sie hat viel Temperament, ist verspielt und braucht abwechslungsreiche Beschäftigung. Mit anderen Katzen verträgt sie sich kaum; gegenseitige Sympathie und Tageslaune sind entscheidend. Silvia wird als Freigängerin vermittelt.

Dobermannmischling

männlich

ca. 8 Jahre alt

Farbe: Schwarz mit hellen Abzeichen

Schulterhöhe: ca. 55 cm

kastriert

mit Chip registriert, geimpft, entwurmt

Ben ist ein gutmütiger und menschenbezogener Rüde mit viel Energie. Er kennt die Grundkommandos, ist sehr lernfreudig und stubenrein. Er verträgt sich prima mit Hündinnen, wird aber in eine Einzelhaltung vermittelt. Ben ist für Hundeanfänger geeignet, die ihn geistig und körperlich auslasten und ihm ein altersgerechtes Umfeld bieten.

Deutscher Schäferhund

weiblich

ca. 9 Jahre alt

Farbe: Braun mit schwarzer Decke

mit Microchip registriert, entwurmt, geimpft

Tessy stammt aus einem Privathaushalt und wurde am 11.06.2017 gemeinsam mit einer weiteren Schäferhündin im Tierheim abgegeben, da sich ihr Halter aus gesundheitlichen Gründen nicht mehr um die Tiere kümmern konnte. Tessy ist eine agile und bewegungsfreudige Hündin mit viel Elan. Artgenossen gegenüber neigt zu dominantem Verhalten, weshalb sie als Einzelhund vermittelt werden soll. Sie badet gern, ist gut erzogen und stubenrein. Für sie werden Halter gesucht, die sich mit ihrer Rasse auskennen.

Vierzehenschildkröte

weiblich

Alter unbekannt

Farbe: arttypisch

Größe: ca. 24 cm

negativ auf Herpes getestet

Die Landschildkröte wurde am 09.06.2017 herrenlos aufgefunden. Sie wird an fachkundige und erfahrene Interessenten vermittelt, die ihr eine artgerechte Haltung bieten. Das Außengehege sollte abwechslungsreich mit höhlenartigen Rückzugsmöglichkeiten, Erhöhungen, Sonnenplätzen, Pflanzenteppichen und Bademöglichkeiten strukturiert sein. Die Überwinterung sollte zwei Wochen vorbereitet werden und bei Temperaturen von konstanten 4 – 6 °C erfolgen. Futter sollte auf sandfreien Oberflächen angeboten werden und nur in geringen Mengen Obst und Fertigfutter enthalten.

Europäisch Kurzhaar

weiblich

ca. 4 Jahre alt

Farbe: Schwarz

kastriert

mit Microchip registriert, geimpft, entwurmt

Shaila ist eine ruhige Katze, die gern schmust, aber auch ihren eigenen Kopf hat. Sie wird als Freigängerin vermittelt und würde sich in einer Familie mit Kindern im Schulalter wohlfühlen. Da Shaila eine Futtermittelallergie diagnostiziert wurde, erhält sie ein spezielles Trockenfutter.

Fiona ist leider kurz vor Ausstrahlung der Sendung verstorben. Für sie kann nicht mehr angerufen werden. Wir bitten um Ihr Verständnis.

Außerdem vermittelt werden:

Dalmatiner

weiblich

2008 geboren

Farbe: Weiß mit braunen Abzeichen

Schulterhöhe: ca. 55 cm

kastriert

mit Chip registriert, geimpft, entwurmt

Die sensible Hündin lebte bei einer fürsorglichen Familie. Im Juni 2014 kam es zu unerklärlichen Beißvorfällen und Isy wurde im Tierheim abgegeben. Ein Gutachten ergab, dass die unsichere Hündin einen leichten Autismus zeigt. Sie ist auf einem Ohr taub, ist aber auf Handzeichen trainiert. Sie braucht lange, um sich an eine neue Umgebung und neue Bezugspersonen zu gewöhnen. Interessenten sollten daher Geduld und Hundeerfahrung mitbringen und ihr einen ruhigen Haushalt mit festen, ritualisierten Tagesstrukturen bieten. Kinder sollten nicht in ihrem neuen Zuhause leben.

Kaukasischer Owtscharka

weiblich

ca. 9 Jahre alt

Farbe: Grau

Schulterhöhe: ca. ca. 65 cm

geimpft und entwurmt

Die Hündin wurde im April 2012 mit einem Rüden vom Veterinäramt aus schlechter Haltung beschlagnahmt. Mura ist seit Welpenalter das Leben im Zwinger gewohnt und wird an nur an Interessenten mit ausreichend Herdenschutzhund-Erfahrung vermittelt, die ihr eine Aufgabe bieten. Mura lebt mit einer Schilddrüsenunterfunktion und erhält Medikamente. Sie wird in eine Einzelhaltung vermittelt. Kinder sollten nicht vorhanden sein.

Südrussischer Owtscharka

weiblich

ca. 13 Jahre alt

Farbe: Weiß

mit Chip registriert, geimpft, entwurmt

Die gutmütige Hündin lebt seit November 2015 im Tierheim Vielauer Wald bei Zwickau. Sie stammt von einem kooperierenden Tierschutzverein und wurde ursprünglich als Fundhund aufgenommen. Angel ist eine ruhige, anhängliche und wachsame Hündin, die an hundeerfahrene Menschen ohne Kinder vermittelt wird. Sie braucht Zeit, um Vertrauen zu neuen Bezugspersonen aufzubauen, da sich nicht jeden akzeptiert.

Rotwangenschmuckschildkröte

weiblich

Alter unbekannt

Farbe: arttypisch

Größe: 27 cm

Die Wasserschildkröte wurde am 16.06.2017 in einem Naturschutzgebiet gefunden. Interessenten sollten ausreichend Erfahrung im Umgang und Haltung mitbringen. Ricarda kann in der warmen Jahreszeit im Freiland mit Teich gehalten werden. Die Wassertemperatur sollte mindestens 20 °C betragen und eine hohe Sonneneinstrahlung vorhanden sein. Als Sonneninsel werden Holzschaite, kleine Baumstämme oder Äste empfohlen, die ins Wasser ragen. In den Wintermonaten ist eine hohe UV-Bestrahlung im Terrarium nötig, ebenso eine geregelte Nachtabsenkung der Temperaturen. Schmuckschildkröten brauchen einen Jahreszyklus, um nicht zu schnell zu wachsen und bleibende Schäden davon zu tragen.

Europäisch Kurzhaar

männlich

ca. 5 Jahre alt

Farbe: Weiß mit dunklen Abzeichen

kastriert

mit Chip registriert, geimpft, entwurmt

Der verspielte Kater wurde am 11.07.2017 herrenlos gefunden. Da er bereits kastriert war, gehen die Tierschützer davon aus, dass er aus einem Privathaushalt stammt. Ein Besitzer hat sich bis heute nicht gemeldet. Helge ist ein aufgeschlossener, temperamentvoller und neugieriger Kater, der gern mal seinen eigenen Kopf hat. Er ist als Anfängerkatze geeignet, verträgt sich aber auch als Zweittier.