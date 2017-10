Der lernfreudige Rüde wurde am 30.08.2017 als Fundhund im Tierheim aufgenommen. Er war mit ansteckenden Räudemilben befallen und musste tierärztlich behandelt werden. Nun ist er wieder fit und zeigt sich im Tierheim als typischer Vertreter seiner Rasse: lauffreudig, intelligent und lebhaft. Er wird an aktive Menschen vermittelt, die ihn auch im Alltag geistig fordern. Verantwortungsbewussten Kindern im Schulalter, die mit ihm Tricks o. ä. üben, wäre er ein guter Begleiter.

Janet wurde am 19.07.2017 vom Ordnungsamt mit ihren drei Jungtieren dem Tierheim übergeben. Sie ist eine liebevolle und verantwortungsbewusste Katzenmutter, die mit viel Geduld ihre Welpen großzieht. Aufgrund ihrer unkomplizierten Art und ihres freundlichen Wesens würde sie sich in jedem tierfreundlichen Haushalt wohlfühlen. Nach einer Eingewöhnungszeit kann Janet als Freigängerin gehalten werden.

Donna wurde herrenlos gefunden und am 11.07.2017 im Tierheim aufgenommen. Sie ist sehr menschenbezogen und für jede Streicheleinheit dankbar. Trotzdem fordert sie viel Bewegung und Beschäftigung. Als intelligente Hündin hat sie gelernt, über Zäune zu klettern. Rassebedingt neigt sie zum Hüten und wird an einfühlsame Menschen mit Geduld und Einfühlungsvermögen vermittelt.

Der ruhige Kater wurde am 21.07.2017 im Tierheim abgegeben, nachdem sein Halter verstorben war. Freddy hat ein zurückhaltendes Wesen, ist anhänglich und fordert bei seinen Bezugspersonen eindringlich Streicheleinheiten. Er wird in ein ruhiges Umfeld zu liebevollen Menschen vermittelt, die viel Zeit für ihn haben.

Ingo wurde im Alter von 4 Monaten ausgesetzt. Er war nachts an einer Tür angebunden worden. Sein Gesundheitszustand war sehr schlecht: Er war abgemagert, mit Pilzen befallen und hatte kaum Muskeln. Nun hat er sich erholt und kann vermittelt werden. Ingo ist ein neugieriges und temperamentvolles Pony mit eigenem Kopf. Er lernt viel von Yellow, der aus einer Privathaltung stammt. Yellow hat ein freundliches und ausgeglichenes Wesen. Beide haben sich gut aneinander gewöhnt und sollten gemeinsam in artgerechte Haltung vermittelt werden.

Kira kam am 27.06.2017 als herrenloser Fundhund ins Tierheim. Ein Besitzer hat sich nicht gemeldet. Sie ist eine jagdfreudige, agile und intelligente Hündin, die nicht nur körperlich, sondern vor allem geistig ausgelastet werden sollte. Sie lernt schnell und gern. Daher eignet sie sich prima für Hundesportler, die mit ihr Mantrailing, Rallye Obedience oder Agility trainieren möchten.

Ben:





Husky

männlich

im April 2014 geboren

Farbe: Grau-Weiß

Schulterhöhe: 55 cm

mit Microchip registriert, geimpft und entwurmt



Ben wurde am 13.08.2017 als Fundhund aufgenommen. Mittels Chip konnten seine ursprünglichen Halter ermittelt werden. Da diese kein Interesse an dem Hund hatten und den Kontakt abbrachen, steht der freundliche Rüde zu Vermittlung. Er hat ein gutmütiges Wesen, ist kinderfreundlich und interessiert. Allem Neuen steht er aufgeschlossen gegenüber und zeigt sich sehr lernfreudig. Ben wird an huskyerfahrene, sportliche Menschen vermittelt, die ihm eine rassegerechte Haltung bieten.