Foxi wurde am 28.06.2017 herrenlos gefunden. Ein Besitzer hat sich bis heute nicht gemeldet. Der temperamentvolle Rüde jagt gern, braucht viel geistige und körperliche Auslastung und sollte noch erzogen werden. Er wird an aktive Menschen vermittelt, die Terriererfahrung haben und mit seinem Bellen umgehen können.

Bully lebte mit einer weiteren Katze als Freigänger zusammen. Nachdem seine Halterin erkrankte, wurde er im August 2017 im Tierheim aufgenommen. Bulli ist ein anhänglicher und ruhiger Kater, der seine Grenzen setzen kann. Er wird in ein stressfreies Umfeld ohne Kinder vermittelt, wo er als Freigänger leben kann.

Marry ist eine lernfreudige und aufgeschlossene Hündin, die gern spielt und viel Beschäftigung braucht. Ihr Temperament zeigt sie vor allem im Wasser. Mit verantwortungsbewussten Kindern kommt sie gut zurecht und, neigt aber zur Eifersucht. Daher wird sie nur an hundeerfahrene Halter abgegeben, die ihr einen festen Rahmen im Alltag bieten.

Alle Katzen sind Fundtiere unterschiedlicher Herkunft. Teilweise wurden sie vor dem Tierheim ausgesetzt oder stammen von wild lebenden Mutterkatzen. Die Jungtiere sind altersgerecht entwickelt, aufmerksam und verspielt. Sie vertragen sich prima untereinander und werden als Zweitkatzen vermittelt. Einige Tiere sind noch immer ängstlich und zurückhaltend. In einem ruhigen, katzenroutinierten Umfeld würden sie sich aber eingewöhnen.

Kitty wurde am 08.05.2016 in einem Straßengraben gefunden und ins Tierheim gebracht. Dort wurde schnell ihre Trächtigkeit festgestellt. Die freundliche Katze erzog ihre Jungen sehr liebevoll und fürsorglich. Alle konnten vermittelt, nur sie wartet noch immer auf ein Zuhause. Kitty ist anfangs sehr vorsichtig und mag keine anderen Katzen. Aufgrund einer Diabeteserkrankung erhält sie täglich Spritzen. Ihr neues Umfeld sollte die tägliche Medikamentengabe berücksichtigen und ihr einen ruhigen Alltag ohne Kinder bieten.

Mogli ist ein agiler, lernfreudiger und verspielter Rüde, der unbedingt geistig gefordert werden sollte. Er hat gern mal seinen eigenen Kopf. Daher braucht er eine klare und konsequente Führung. Oft reagiert er unsicher, lässt sich nicht von jedem anfassen und neigt zum Beschützen. Seine Interessenten sollten hundeerfahren sein, ihm ein stabiles Umfeld bieten und ihm Sicherheit vermitteln. Mit Kindern ist Mogli noch überfordert. Er wurde am 05.07.2016 mit einem deformierten Vorderbein gefunden, das amputiert werden musste. Er zeigt viel Lebensfreude und lernt aufgeschlossen die ersten Grundkommandos.

Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK

Amigo:





Europäisch Kurzhaar

männlich

ca. 3 Jahre alt

Farbe: Schwarz

kastriert, geimpft, entwurmt



Der verschmuste Kater wurde am 14.08.2017 als Fundkatze im Tierheim aufgenommen. Ein Besitzer hat sich nicht gemeldet. Amigo ist ein neugieriger und menschenbezogener Kater, der anfangs Zeit braucht, um sich einzugewöhnen. Aufgrund seines unkomplizierten Wesens würde er sich in jedem katzenfreundlichen Haushalt wohlfühlen. Er wird als Freigänger in Einzelhaltung vermittelt. Kinder sollten nicht im Haushalt leben.