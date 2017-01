Tierisch tierisch

Kater Molly ist in Schmuselaune: "So eine Szene muss man erst einmal erkennen und blitzschnell reagieren. Für mich ist dies ein wirklich lustiger und gelungener Schnappschuss; ein Bild, das ich mir länger anschauen kann und mich sehr amüsiert. Was auch immer die Katze sich dabei denkt, sie scheint sich wohl zu fühlen und hat so zu einem sehr spannenden und niedlichen Bild geführt. Die Gans im Hintergrund schaut zu. Wunderbar gesehen von Jenny Neumann." Mit 20 Prozent der Votingstimmen ging Platz 2 an den Schmusetiger. Jenny Neumann hat hier auf den Auslöser gedrückt. Bildrechte: Jenny Neumann