Tierisch tierisch

Bosten Terrier Woody zeigt seine "Flugkünste": "Dies ist eine tolle Bewegungsaufnahme. Hunde in Aktion zu fotografieren und dabei scharf abzubilden, ist gar nicht so einfach. Wenn dann auch noch die Flugphase so imposant ist, dann ist es ein rundum gelungenes Foto." Auch ins Zehner-Finale aus über 11.000 eingesendeten Bildern gesprungen war Boston Terrier. Es kann nur einen Sieger geben. Und eben auch einen Platz zehn. In diesem Falle mit einem Prozent der Votingstimmen. Und Katrin Geuthel hat es mit diesem Bild auch mit unter die Besten geschafft. Bildrechte: Katrin Geuthel