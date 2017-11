Udo Struutz, ambitionierter Deutschlehrer, will auf den Spuren Goethes wandeln, die Stationen dessen "Italienischer Reise" nachvollziehen. Natürlich wird der deutsche Dichter auch während der Tour zitiert, was Ehefrau Rita und Tochter Jaqueline ganz schön die Nerven raubt. In Regensburg wird Zwischenstopp eingelegt, um die lieben Verwandten zu besuchen. Dort macht Udo bereits unfreiwillig einen Schnellkurs in Marktwirtschaft, Tochter Jacqueline erwehrt sich eines unliebsamen Verehrers und Mutter Rita machen aufdringliche Verkäuferinnen zu schaffen.