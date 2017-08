Sowjetarmee geheim - Soldatenalltag in der DDR

Witali Loboda (vorn) war von 1976 bis 1978 in einer Kaserne in Weißenfels stationiert. Auf dem großen Areal einer ehemaligen Wehrmachtskaserne aus den 1930er-Jahren befand sich das 174. Garde-Mot. Schützen-Regiment. Loboda hatte von Beginn an keine gute Meinung von den Deutschen: "Es gab bei uns so eine Art Sprichwort: wenn man jemanden mit einem bösen Menschen verglich, sagte man einfach: Du bist wie ein Deutscher. So war die Vorstellung." Bildrechte: SW FILM