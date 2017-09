Lutz Seilers ‚Kruso‘ liest sich genauso spannend wie Uwe Tellkamps ‚Der Turm‘: Für mich - aus dem Westen stammend - ist ‚Kruso‘ eine faszinierende Introspektion in die Welt der oppositionellen Jugendkultur, von der ich in dieser Intensität noch nie erfahren hatte. Meine persönliche Spurensuche in Hiddensee wurde zum faszinierenden Ausflug in unbekanntes Terrain, und ich freue mich, dass Thomas Stuber, der bei mir in Ludwigsburg studiert hat, den hochinteressanten Biografien aus Lutz Seilers Roman ihre ganz eigene filmische Würde verleiht. Es ist ein Herzensprojekt zwischen Jana Brandt vom MDR und der UFA und nach der erfolgreichen Verfilmung von ‚Der Turm‘ eine weitere elementar wichtige Auseinandersetzung mit dem jungen, auch protestgeladenen Lebensgefühl in der DDR.

Nico Hofmann, Produzent und CEO UFA