Termine zum Umstieg auf DVB-T2 HD

An den betroffenen Senderstandorten werden am jeweiligen Umstellungstag alle DVB-T-Ausstrahlungen komplett eingestellt und dafür das neue Antennenfernsehen DVB-T2 HD auf Sendung gebracht. Damit benötigen Nutzer des Antennenfernsehens spätestens mit der Umstellung ein DVB-T2 HD Empfangsgerät. Die neuen Empfangsgeräte können auch das bisherige Antennenfernsehen DVB-T empfangen. Deshalb lohnt es sich, rechtzeitig vor dem eigentlichen Umstellungstermin das bisherige Empfangsgerät gegen einen neuen DVB-T2 HD Empfänger auszutauschen.



An Orten, wo neben öffentlich-rechtliche Programmen auch die privaten Sender zu empfangen sind, wird das neue Antennenfernsehen laut freenet TV rund 40 Programme bieten.



Nach der Umstellung ist an den bereits vorher betriebenen DVB-T2 HD Empfangsgeräten ein neuer Suchlauf zu starten, da dann die Programme im neuen Sendestandard ausgestrahlt werden. Zum Teil werden auch neue Frequenzen genutzt.