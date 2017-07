Eyewitness - Die Augenzeugen

Die 15-jährigen Jugendlichen Philip und Henning leben in der kleinen Ortschaft Mysen, nahe an der norwegischen Grenze zu Schweden. Sie sind Klassenkameraden und Nachbarn, halten jedoch vor der Welt geheim, dass sie eine Liebesbeziehung führen. Bei einem geheimen Treffen im Wald bei einer Kiesgrube werden sie Zeugen, wie ein Mann vier Mitglieder einer kriminellen Bande niederschießt.



