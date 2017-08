Verdächtig: Der neue Graf hatte sich ein Lustschloss auf die alte Wasserburg bauen lassen, in Molsdorf, mitten im Nirgendwo zwischen Erfurt und Gotha. Zum Grafen von Gotter kamen extravagante Gäste. Was trieben sie? Orgien feiern? Den Teufel anbeten? Im Dorf nannten sie den Grafen "Lotter-Gotter" - was sie bis heute tun. In Wahrheit war Gotter ein gefragter Diplomat und Molsdorf das erste Freimaurer-Nest Thüringens.

Der Ursprung der Freimaurerei liegt in den Steinmetzzünften des Mittelalters. Der Schutzpatron der Steinmetze ist Johannes der Täufer. Der Johannistag, der längste Tag des Jahres, gilt als magisches Datum. An diesem Tag begründeten vier englische Logen am 24. Juni 1717 in einem unscheinbaren Londoner Pub die moderne Freimaurerei. Ihre Motivation ist bis heute unklar.

Wir wissen, dass die große Loge von London und Westminster am 24. Juni 1717 gegründet worden ist. Wir wissen, wer der Vorsitzende war, der Großmeister. Aber was eigentlich die Motivation war diese Loge zu gründen, wissen wir nicht. Prof. Dr. Hans-Hermann Höhmann