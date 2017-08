Die Steinmetzen waren sozusagen die Elite des Bauhandwerkes, denn sie konnten deuten. Sie konnten in Stein gehauene Deutungen geben. Sie haben also lange vor der sogenannten spekulativen Freimaurerei spekuliert. Wenn man beispielsweise das Münster in Straßburg betrachtet, dann ist das ja in Stein gehauene Philosophie, was man da sieht. Und insofern war es auch nicht so, wie man oft und lange behauptet hat in der Freimaurerforschung, dass erst die operativen Steinmetze da waren und später dann die geistig orientierten Maurer. Sondern schon die als Handwerker tätigen Steinmetze haben sozusagen spekuliert. Sie hatten eine Bauidee. Und dieses Faszinosum einer dann in Bausymbole umgesetzten Philosophie, hat dann Außenstehende angereizt da mitzumachen.



Also die Spekulation war nicht so sehr das Resultat des Umstands, dass dann immer mehr Nichthandwerker in die Logen eintraten, sondern umgekehrt. Die Spekulation hat diese Menschen gereizt, die Geistlichen, die Philosophen, die Lehrer, das mitzumachen und da mitzuspekulieren.