Helga Göring wurde 14. Januar 1922 in Meißen geboren. Die Tochter eines Augenarztes wuchs in einem theaterbegeisterten Umfeld auf und hatte bereits als Kind erste Begegnungen mit berühmten Schauspielern. Die Schauspielschule am Dresdner Konservatorium bestand sie 1940 mit Auszeichnung. Noch im selben Jahr debütierte sie als Helga Bonett am Staatstheater und spielte später auf den Bühnen in Hamburg und Frankfurt/Main. Nach dem Krieg zog es Göring wieder nach Dresden, wo sie an der "Komödie" und später an der Volksbühne und am Staatstheater ihre Bühnenkarriere fortsetzte.