Kinderjury-Bewerbung: so geht's! Wenn Du Lust und Zeit hast, diese Aufgabe zu übernehmen, kannst Du Dich für die Mitarbeit in der Kinderjury bewerben. Dafür musst Du den Mitmach-Bogen ausfüllen (Filmkritik nicht vergessen!) und bis zum 20. Januar 2017 an den GOLDENEN SPATZ schicken.

Wichtiger Hinweis!

Das Festival findet vom 11.- 17. Juni 2017 statt! Das heißt, falls Du für die Jury ausgewählt wirst, müssen Deine Eltern für Dich eine 1-wöchige Schulbefreiung beantragen. Hierbei hilft das Festival gern mit. Wenn Deine Eltern mit der Bewerbung einverstanden sind, müssen sie den Mitmach-Bogen unterschreiben, sonst kann das Festival Dich nicht in die Auswahl aufnehmen! Das festival kümmert sich auch um die Anreise, Unterkunft und Verpflegung für die Jury-Kinder. Euch kostet das keinen Cent bzw. Rappen!