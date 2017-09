Der Turm (Teil 1 und 2)

Das Politdrama nach dem gleichnamigen Roman von Uwe Tellkamp handelt von der Dresdner Arztfamilie Hoffmann. Sie lebt in einer repräsentativen Villa in einem der schönsten Viertel Dresdens, in Loschwitz-Weißer Hirsch. Vater Richard (Jan Josef Liefers, Mitte sitzend), ein erfolgreicher Chirurg, hofft, zum Nachfolger des Klinikchefs ernannt zu werden. Bildrechte: MDR/teamWorx/Nik Konietzny