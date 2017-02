Tanzen, Musik, Trends, Styling, Freundschaft – all das bewegt dich und ist Teil deines Lebens?! Dann check das mal: Für das neue Doku-Format ""MY MOVE – Tanz deines Lebens" werden Jungs und Mädchen zwischen 13 – 16 Jahren gesucht, die authentisch sind und Spaß am Tanzen haben. Die Sendung begleitet euch über mehrere Wochen dabei, wie ihr den Tanzolymp für euch erobert; euch zu einem Tanzteam formiert über euch selbst hinauswachst!