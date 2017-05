Kirchentag XXL

Auf dem 36. Deutschen evangelischen Kirchentag lasten besondere Erwartungen: Im Jahr 2017 feiern die Protestanten ihre Reformation und wollen möglichst Viele zum Mitmachen animieren. Deshalb wird in großen Dimensionen geplant. Parallel zum Kirchentag in Berlin wird es an sechs Orten in Mitteldeutschland regionale Treffen geben und der Festgottesdienst des Kirchentages wird in die Lutherstadt Wittenberg verlegt, genauer auf die Elbwiesen vor die Tore der Stadt.



Das verlangt eine logistische Meisterleistung: Hunderttausende werden sich aus verschiedenen Himmelsrichtungen mit Bussen und Bahnen auf die kleine Stadt an der Elbe zubewegen. Die Autobahnbrücke bei Wittenberg wird gesperrt und die Bahn setzt ICE im Pendelverkehr ein. Junge Leute oder Jungegebliebene können bereits die Nacht unter freiem Himmel verbringen und mit den Brüdern aus Taizé den Sonnenaufgang feiern.



Ein "Gott und die Welt"-Team ist vor Ort und mischt sich unter die Teilnehmer, die nach dem Gottesdienst das Wochenende auf den Elbwiesen ausklingen lassen. Wir dokumentieren die Höhepunkte und ziehen Bilanz - zusammen mit Margot Käßmann und weiteren Gästen.



Sind die großartigen Erwartungen aufgegangen? Hat sich der Kraftakt gelohnt? Was für ein Bild geht von Berlin und Wittenberg in die Welt?

