In ganz Mitteldeutschland finden vom 25. bis 28. Mai die evangelischen "Kirchentage auf dem Weg" statt. MDR-Moderatorin Anja Koebel wird sich am 27. Mai aus Wittenberg, dem Ort des großen Abschlussfestes, melden, um gemeinsam mit ihren "MDR vor Ort"-Kollegen aus den Kirchentagsstädten zu berichten. Eine gute Stunde werden sie zu Gast in Leipzig, Halle, Erfurt, Magdeburg, Eisleben, Torgau, Weimar, Jena und Dessau-Roßlau sein und über die zahlreichen Aktivitäten und Programme berichten.



Klettern in der Dessauer Auferstehungskirche, Schiffsprozession im Magdeburger Pilgerhafen und in Halle Gospelchöre auf dem Marktplatz sowie ein Familienfest in den Franckeschen Stiftungen gehören in Sachsen-Anhalt zum Programm. Die größte Kaffeetafel gibt es in Leipzig oder man pilgert einfach mal auf dem Wasser durch die Messestadt. In Weimar oder Jena einen Samba-Workshop miterleben, in Erfurt das Augustinerkloster, von Lichtkunst umhüllt, leuchten sehen oder dabei sein, wenn eine Glocke gegossen wird – das bietet der Kirchentag in Thüringen. Twittergottesdienst, Jesus auf Youtube, Theater, Poetry Slam, Konzerte … - zig Veranstaltungen für Jung und Alt, ergänzt durch touristische Angebote, gibt es außerdem im Rahmen der "Kirchentage auf dem Weg".



Ein Begegnungsfest für Gläubige und Nichtchristen ist das Ziel der Veranstalter. Zum 36. Deutschen Evangelischen Kirchentag Berlin-Wittenberg werden Zehntausende Besucher erwartet. Wenn die sich auf den Weg begeben von Berlin zum großen Festgottesdienst nach Wittenberg machen sie vorher Halt in der Region und besuchen die "Kirchentage auf dem Weg".

