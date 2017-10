MDR extra: Reformationsjubiläum live aus Wittenberg

Vor genau 500 Jahren hat Martin Luther der Legende nach seine 95 Thesen in Wittenberg an die Schlosskirche angeschlagen. Der Reformationstag ist in diesem Jahr einmalig ein bundesweiter Feiertag. Wie wird das Reformationsfest gefeiert - hier und in der Welt?



Unsere "MDR extra"-Reporter wollen wissen:

Was bleibt vom Lutherjahr? Was bleibt für die Kirche, was bleibt für die Stadt Wittenberg? Und wie haben wir Luther kennengelernt? Was bedeutete das Reformationsjubiläum für Christen in Ostdeutschland?



Darüber hinaus ist das "MDR extra" beim traditionellen Reformationsfest in Wittenberg dabei.



