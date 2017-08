Tatort: Totenmesse

Hagen Peuckert gerät unter Druck. Aus anonymer Quelle erfährt er, dass seine Geliebte Susanne für ihr Verhältnis bezahlt worden ist. Am nächsten Morgen wird Susanne tot aufgefunden. Peuckert ist dringend tatverdächtig. Die Hauptkommissare Ehrlicher (Peter Sodann, rechts) und Kain (Bernd Michael Lade, links) müssen herausfinden, was die Figuren in diesem tödlichen Spiel miteinander verbindet. Bildrechte: MDR/Jo Bischoff