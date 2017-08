"Tatort: Trübe Wasser"

Paul kehrt in seine Heimatstadt Leipzig zurück. Um an Geld zu kommen, erpresst er Zahnarzt Schewe, Getränkehändler Behrens und Sportlehrer Bernd Matzke, drei Mitglieder eines Rudervereins. Die drei waren vor zehn in einen Museumsraub verstrickt. Bildrechte: MDR/Jo Bischof