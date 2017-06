In den vergangenen Monaten häuften sich terroristische Anschläge mit Lkws oder Autos. Schon im September 2014 hatte der "IS"-Propagandachef Abu Muhammand al-Adnani dazu aufgerufen, "Ungläubige" mit Fahrzeugen zu überfahren.



Der verheerendste Anschlag mit einem Lkw traf Frankreich im Sommer 2016. Am Abend der Feierlichkeiten zum französischen Nationalfeiertag rast der 31-jährige Tunesier Mohamed Lahouaiej Bouhlel mit einem gemieteten Lkw in eine Menschenmenge auf der Strandpromenade in Nizza. Bildrechte: dpa