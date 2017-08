Besonders die Drogenkriminalität machen der Leipziger Polizei zu schaffen. Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK

Der Leipziger Polizeisprecher Andreas Loepki betont: "Leipzig ist eine prosperierende Großstadt mit einem Zuwachs, der seinesgleichen sucht. Und das führt zwangsläufig zu einem Mehr an Kriminalität. Das liegt auf der Hand." Gleichzeitig bestätigt er aber, dass die Zahl der Mord- und Totschlagsdelikte stark zugenommen hat und die Ermittler in etwa 80 Prozent der Fälle einen Dolmetscher einsetzen müssten. Sorge bereitet der Polizei auch der verstärkte Einsatz von Waffen, vom Pfefferspray über Messer bis hin zu Schusswaffen. Auch in den Dealerszenen ist der Anteil der nichtdeutschen Tatverdächtigen sehr hoch: "Die Personen, die wir in diesem Bereich ermitteln sind vorrangig und zwar absolut vorrangig aus dem nordafrikanischen Raum."



Beim größten Anteil der Vergehen, den Eigentumsdelikten, lässt sich allerdings speziell nichtdeutsche Täterschaft ausmachen. Zudem gibt zahlreiche von Flüchtlingen begangene Delikte, die in die Statistik einfließen, obwohl sie ausschließlich von Flüchtlingen begangen werden können, insbesondere illegale Einreise und illegaler Aufenthalt. Diese Fälle fließen nicht bei allen Bundesländern ein, erklärt Andreas Loepki: "Das sind im Übrigen Delikte, die in anderen Bundesländern teilweise gar nicht verfolgt werden. In Sachsen kommen sie zur Anzeige und werden dann nach meinem Wissen später komplett eingestellt. Das heißt, sie sind ein statistischer Füller."