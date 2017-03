Zwiebeln im Glas

Tulpenzwiebeln passen auf ein Hyazinthenglas. Bildrechte: MDR/Daniela Dufft Getopfte noch nicht verblühte Frühblüher können Sie vorsichtig teilen. Eine Pflanze kann so in den Garten und eine zweite samt Wurzeln in die Vase. Die Erde lässt sich aus der Wurzel auswaschen. Tulpenzwiebeln passen beispielsweise gut auf ein Hyazinthenglas. Das Wasser darf aber nicht an die Zwiebel reichen, sonst fault sie. Für Traubenhyazinthen oder Krokusse sind Weingläser ideal. In Moos eingewickelt treiben die Frühblüher auch im Zimmer aus.

Frühblüher im Topf

Wenn Tulpen und andere Frühblüher im Topf wachsen sollen, ist eine gute Drainage wichtig. Bei zu viel Nässe verfaulen die Zwiebeln. Zu dichte Erde sollte deshalb mit Sand abgemagert und wasserdurchlässiger gemacht werden. Wichtig ist auch, die Zwiebel immer richtig herum zu drehen, also mit der Spitze nach oben.



Für den Frühlingstopf werden mehrere Zwiebeln in Schichten eingepflanzt. Die Tulpenzwiebeln kommen unten hin und werden mit einer Lage Erde abgedeckt. In die Schicht darüber kommen zum Beispiel Narzissen, die früher blühen als die Tulpen. Auch sie werden mit Erde abgedeckt. Auf der letzten Schicht im Kübel werden reichlich Krokuszwiebeln verteilt. Im Kübel darf es ruhig etwas mehr sein als auf dem Beet. Die letzte Schicht Erde kann mit Moos abgedeckt oder bis zum Frost mit Herbstblühern verschönert werden.

Frühblüher in der Vase