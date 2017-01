Nach Auskunft des Gesamtverbands der Versicherungswirtschaft (GDV) trägt der Lkw-Fahrer die Verantwortung für Schäden durch herabstürzende Eisplatten von seinem Laster. Er hat sein Fahrzeug vor jeder Fahrt von Eisplatten zu befreien. Diese Rechtsauffassung bestätigte das Oberlandesgericht Bamberg in seinem Urteil vom 18.01.2011 (Aktenzeichen 3 Ss OWi 1696/10). In dem konkreten Fall vor dem OLG Bamberg hatte der Lkw-Fahrer die Eisschollen auf dem Dach seines Sattelzuges nicht vor Fahrtantritt beseitigt und durch die herabstürzenden Brocken den nachfolgenden Verkehr behindert. Glücklicherweise wurde in diesem Fall niemand verletzt oder getötet. Deshalb verhängte das Gericht nur eine Geldbuße von 80 Euro. Hinzu kamen drei Punkte in Flensburg. Ist der Personenschaden größer, kann eine Geld- oder Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren ausgesprochen worden.

Kommt es durch Eisplatten zu Sachschäden an anderen Kraftfahrzeugen, kann sich der Geschädigte an die Kfz-Haftpflichtversicherung des Lkws oder des Hängers wenden. Wichtig ist es nachzuweisen, dass die Eisplatten von diesem konkreten Fahrzeug gefallen sind. Deshalb ist es ratsam, Zeugen zu notieren und gegebenenfalls Handyfotos zu sichern.



Nicht selten steht der Fahrer des Autos hinter dem Lkw nach so einem Vorfall unter Schock und ist nicht in der Lage, sich das Kennzeichen zu merken. Der Lastwagen kann dann nur selten ermittelt werden. In diesem Fall zahlt die eigene Teilkaskoversicherung den Ersatz oder die Ausbesserung von Autoscheiben. Besteht eine Vollkaskoversicherung, übernimmt diese auch die darüber hinausgehenden Reparaturkosten.