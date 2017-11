Es wurden immer wieder Versuche gemacht, Schlupflöcher zu schließen. Insbesondere wurden Steueroasen unter Druck gesetzt, Informationen preiszugeben (zum Beispiel die Schweiz). Die Finanzämter erhalten immer mehr Zugang zu persönlichen Informationen der Bürger. Trotzdem bleibt das Schließen von Schlupflöchern aus drei Gründen schwierig. Erstens ist Kapital international mobil. Es fließt dort ab, wo besteuert, kontrolliert und reguliert wird (zum Beispiel Deutschland). Es fließt dorthin, wo sich der Staat mit Besteuerung, Kontrollen und Regulierung zurückhält (zum Beispiel Man, Malta, Panama und auch USA). Zweitens können reiche Menschen und große Unternehmen - nicht zuletzt mit finanziellen Zuwendungen für Parteien - Gesetzgebungsprozesse so beeinflussen, dass sich neue Schlupflöcher auftun, wenn alte geschlossen werden.

Die Steuersysteme der Industriestaaten sind sehr komplex und mit vielen politischen Interessen beladen. Das macht Veränderungen schwer. Zudem ist es eine Illusion zu glauben, dass reiche und wirtschaftlich einflussreiche Menschen und Unternehmen sehr stark besteuern zu können. Sie werden in einer globalisierten Welt immer versuchen, die Steuergesetzgebung in ihrem Sinne zu beeinflussen oder sich den Besteuerungsversuchen einzelner Staaten zu entziehen. Je höher die Steuerlasten, desto mehr Steuerparadiese wird es geben. Die Steuerflüchtlinge sind zudem den Beamten in den Finanzämtern, Ministerien und Regulierungsbehörden immer einen Schritt voraus. Dies gilt nicht zuletzt, weil sie über mehr finanzielle Mittel und damit die besseren Juristen verfügen.