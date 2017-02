Alle Zutaten nacheinander in eine große Schüssel geben, vermengen und gut durchkneten. Den Teig von außen noch mit etwas Mehl bestäuben und dann mit einem trockenen Tuch abdecken und bei 30°C für ca. 30 Minuten ruhen lassen.

In einem mittelgroßen Topf das Sonnenblumenöl auf 170°C erhitzen. Dann die Pfannkuchen in das heiße Öl geben, im geschlossenen Topf ein bis zwei Minuten frittieren, dann wenden und ausbacken.



Die Pfannkuchen mit einer Schaumkelle rausnehmen und auf einem Tuch abtropfen lassen. Fünf Minuten abkühlen lassen und dann mit einem Spritzbeutel nach Belieben füllen.



Am Ende mit Puderzucker bestäuben.