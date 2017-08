Immer öfter verlangen Supermärkte von ihren Kunden auf dem Parkplatz eine Parkuhr. Wer sich auf Supermarktparkplätzen oder innerstädtischen privaten Stellflächen nicht an die Regeln der Betreiber hält, erlebt sein blaues Wunder: privat verteilte Knöllchen, Briefe vom Inkassobüro, abgeschleppte Autos. Stellt sich die Frage: Welche Rechte haben die Betreiber privater Parkplätze wirklich?

Private Parkplätze

Nicht immer sind solche Hinweise für alle gut zu sehen. Bildrechte: IMAGO Baulücken mitten in der Stadt bieten eine prima Möglichkeit, zentral zu parken. Aber Vorsicht: Immer öfter werden solche Flächen an private Betreiber verpachtet. Auf diesen Parkflächen gelten dann andere Regeln als auf öffentlichen Parkplätzen. Auch immer mehr Supermärkte gehen in Mitteldeutschland den Weg, ihre Parkplätze an private Betreiber zu verpachten. Deshalb finden Sie bei Aldi, Lidl und Co. immer häufiger Schilder, die auf die Benutzung der Parkuhr hinweisen. Offiziell will man so unberechtigten Nutzern beikommen, die über einen längeren Zeitraum Stellflächen nutzen, ohne im entsprechenden Markt einzukaufen. Diese Falschparker nähmen den eigentlichen Kunden die Plätze weg, so die Argumentation der Handelsunternehmen.

Welches Recht gilt auf dem Parkplatz?

Auf einem privaten Parkplatz gilt zum einen privates Recht. Das heißt, der Besitzer oder Pächter kann bestimmen, welche Regeln hier gelten. Dies muss er bei Einfahrt für den Nutzer sichtbar machen. Verlangt ein Parkplatzpächter also, dass Sie eine Parkuhr ins Auto legen, dann muss er das auch auf dem Parkplatz selbst für Sie sichtbar machen. Dazu der Leipziger Verkehrsrechtsanwalt Philipp Lange: „Auf einer Parkplatzordnung müssen die allgemeinen Geschäftsbedingungen gut für Sie zu sehen sein: Was kostet es, wie lange dürfen Sie parken? Wenn Sie das sehen und befahren dann diesen Parkplatz, stimmen Sie dem Vertrag zu und akzeptieren die Bedingungen.“ Schwieriger wird es nun beim Verkehrsrecht. Ist der Parkplatz nicht durch eine Schranke vom sogenannten öffentlichen Verkehrsraum getrennt, gilt hier die Straßenverkehrsordnung. Der Parkplatz ist so nämlich für jeden zugänglich. Die Strafen allerdings werden eben nicht von öffentlichen Behörden vollzogen, sondern meist von den Pächtern selbst.

Wieviel Strafe ist angemessen?

Die Höhe der Strafe kann der Parkplatzbetreiber im Prinzip frei festlegen. Er muss sich dabei jedoch an Vergleichswerte halten, die im öffentlichen Raum in der unmittelbaren Umgebung gelten. Dazu Anwalt Philipp Lange: "Es gibt oft Situationen, wo die Gebühren teilweise das Doppelte oder Dreifache von der Gebühr im öffentlichen Straßenraum betragen. Ein Beispiel: Das normale Bußgeld liegt bei 15 Euro und auf einem privaten Grundstück sollen für den gleichen Verstoß 60 Euro gezahlt werden. So eine Forderung ist dann einfach unwirksam." Auch wenn Sie einen solchen Parkplatz befahren und damit eigentlich dem Vertrag zustimmen, ist eine überzogene Strafgebühr oder Vertragsstrafe also nicht rechtens.

Der Kassenbon kann Sie retten

Bildrechte: IMAGO Die Supermärkte wollen sich das Zusatzgeschäft der Parkplatzpacht zwar nicht entgehen lassen, können es sich aber auch nicht mit ihren Kunden verscherzen. Deshalb haben Sie in der Regel mit Ihrem Kassenbon gute Chancen, eine Strafe zu umgehen. Wenden Sie sich damit an den Parkplatzpächter und bitten Sie um eine kulante Regelung. Bei Konsum, Aldi und Edeka haben Sie damit gute Chancen.

Darf Ihr Auto abgeschleppt werden?

Obwohl ein Abschleppen in der Regel die Verhältnismäßigkeit überschreitet, ist es dem Eigentümer oder Pächter grundsätzlich erlaubt. Er darf Behinderungen auf seinem Grundstück durch eine Firma beseitigen lassen. Verhältnismäßig wäre das, wenn Sie zum Beispiel eine Feuerwehrzufahrt oder eine Rettungsgasse zugeparkt haben. Aber selbst wenn noch andere Parkplätze frei sind, so haben Richter des Bundesgerichtshofes schon geurteilt, darf ein Parkplatzeigentümer oder -pächter sein Besitzrecht durchsetzen und abschleppen lassen.

Nur der Fahrer muss zahlen

Interessant wird es, wenn Sie ein Knöllchen am Auto haben und später dafür eine Rechnung bekommen. Denn nur derjenige geht mit dem Parkplatzbetreiber einen Vertrag ein, der den Parkplatz auch befährt. Also kann der Fahrzeughalter nicht automatisch belangt werden.

Keine Angst vor Inkassobüros

Bei einigen Parkplätzen bekommen Sie kein Knöllchen, sondern gleich einen Brief vom Inkassobüro. Darin sind dann Parkstrafe, Inkassokosten, Ermittlungsgebühren und eventuell sogar noch Zinsen aufgelistet. Da werden dann aus 20 Euro eigentlicher Strafe schnell 60 oder 70 Euro. Das ist allerdings so nicht rechtens. Denn wenn Sie gar nicht wissen, dass Sie eine Strafe aufgebrummt bekommen haben, können Sie auch nicht in Zahlungsverzug geraten. In so einem Fall sollten Sie sofort Widerspruch einlegen und eine Originalrechnung fordern.

Fazit