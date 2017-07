Mit dem Auto ist man auf der Fahrt in den Urlaub flexibel. Die ganze Familie und jede Menge Gepäck passen auch noch mit rein. Und dann: 34 Grad Celsius, Stau auf der Autobahn. Was nun? Auto sofort aus, weil der Kühler ja keinen Fahrtwind mehr abbekommt? Klimaanlage aus, weil das den Motor noch mehr strapaziert? Wie Sie bei Hitze mit dem Auto richtig umgehen, das klären wir jetzt mit Johannes Boos vom ADAC.

In jeder Betriebsanleitung steht es: Überprüfen Sie regelmäßig Füllstände und andere wichtige Sicherheitsdetails des Autos. Nur wer macht das auch? Vor der großen Fahrt in die Sommerferien sollten Sie aber schon mal ein paar Sachen an ihrem Auto überprüfen. "Das können Sie eigentlich alles alleine machen“, erklärt Johannes Boos vom ADAC. Man brauche dafür keine Werkstatt. Ist mit dem Auto alles in Ordnung, genügt es für den Sommer einmal die so genannten "Wolken" zu checken. Dies bitte am betriebswarmen Auto durchführen.