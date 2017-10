Es ist ein Widerspruch in sich: Obwohl wir noch nie Zugriff auf so viele gesunde Lebensmittel hatten, es noch nie so gute und schnell abrufbare Informationen über Ernährung und gesunde Lebensweise gab, legen wir an Kilos zu. Diätempfehlungen gibt es zu Hauf, vor allem ganz, ganz schnell wirkende. Wenn Sie allerdings tatsächlich versuchen, in zwei Wochen vier Kilo loszuwerden, dann bekommen Sie die auch ganz schnell wieder drauf. Gegen den Jojo-Effekt haben Sie in der Regel mit einer Schnell-Diät keine Chance.