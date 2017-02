Bildrechte: IMAGO

Mit rund 200 bis 400 Euro bezahlen Sie für eine gute Action-Cam eine Menge Geld. Dafür bekommen Sie in der Regel eine Kamera, die Stärken aber auch große Schwächen hat. Ein Test der Stiftung Warentest hat gezeigt, dass es den Alleskönner nicht gibt, erklärt Sebastian Stingl, Dozent der Fakultät Medien an der Hochschule Mittweida: "Deshalb müssen Sie vorm Kauf genau überlegen, was Sie mit der Cam machen wollen. Kommt es Ihnen eher auf ein geringes Gewicht an? Wollen Sie damit auch unter Wasser Aufnahmen machen? Ist der Ton für Sie wichtig?", Die verschiedensten Sportarten stellen an die Aufnahmen völlig unterschiedliche Anforderungen. Biker brauchen eine Helm-Cam, die sie im Prinzip jederzeit abnehmen und kontrollieren können. Ein Taucher oder Surfer kann während der Aufnahmen eher schlecht an die Cam.



Achten Sie darauf, ob die Kamera einen Monitor hat, denn mit dem Vorschaubild lässt sie sich bei der Befestigung viel besser einrichten. "Ohne Monitor ist das oft ein reines Raten und am Ende eine große Überraschung, was Sie da überhaupt aufgenommen haben. Hier kann auch ein Vorschaubild mit Fernbedienung auf Ihrem Handy helfen", rät Sebastian Stingl. Die passenden Fernbedienungs-Apps gibt es für alle Modelle. Beim Wassersport kann das Handy stören, dann sind Fernbedienungen fürs Handgelenk eine gute Option